Gemerek’te anlamlı ziyaret

Okul Müdür Yardımcısı İsmail Orkun Özcan organizasyonunda gerçekleştirilen ziyaret Emniyet Müdürlüğündeki amir ve polisleri duygulandırdı. Gençlerin vatan sevgisi ve milli şuurlarından dolayı gururlandıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başpolis Ayhan Kayacılar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kayacılar “Bize moral verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum.” dedi.
(Kayseri Gündem)
(Kayseri Gündem)
Kayseri Gündem olarak eğitim alanında göstermiş olduğunuz duyarlılık için şahsım ve öğrencilerim adına sizlere teşekkür ederim.Daha güzel bir gelecek adına iyiki varsınız...