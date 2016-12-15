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Gemerek’te anlamlı ziyaret

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Beşiktaş’taki bombalı saldırılarda şehit düşen polislerimiz için taziyede bulundular.  

Gemerek’te anlamlı ziyaret
Okul Müdür Yardımcısı İsmail Orkun Özcan organizasyonunda gerçekleştirilen ziyaret Emniyet Müdürlüğündeki amir ve polisleri duygulandırdı. Gençlerin vatan sevgisi ve milli şuurlarından dolayı gururlandıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başpolis Ayhan Kayacılar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kayacılar “Bize moral verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum.” dedi.
 
(Kayseri Gündem)




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Anahtar Kelimeler:
GemerekPolisEmniyet
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Muharrem DAŞAN 1 ay önce

Kayseri Gündem olarak eğitim alanında göstermiş olduğunuz duyarlılık için şahsım ve öğrencilerim adına sizlere teşekkür ederim.Daha güzel bir gelecek adına iyiki varsınız...

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