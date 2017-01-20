Hac sakinleştiriyor Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü Öğretim Görevlisi Mustafa Atak, 2015 yılında Türkiye’nin değişik bölgelerinden hacca giden bireylerle ilgili yaptığı araştırmada bu ibadetin bireyde öfkeyi azalttığını belirtti. Atak, devletin hacca gitmeye destek verdiği Endonezya ve Malezya’da suç oranlarının oldukça düşük olduğunu da söyledi.

ERREM Müdürü Atak, yaptığı açıklamada, 2015 yılında hacca giden bireyler arasından Türkiye’nin değişik bölgelerinden 95 bireyin örneklem alındığını ve hacca gitmeden önceki öfke düzeyleri ile hacdan döndükten sonra 60 gün sonraki öfke düzeylerinin anket ve tutum ölçer vasıtasıyla ölçtüğünü kaydetti.

Atak, “Yaptığımız bu araştırma sonucunda haccın bireydeki öfke düzeyini azaltmada istatistiksel olarak önemli etkisinin olduğu sonucuna ulaştık. Ölçüm yapılan bireylerin hacca gitmeden önceki öfke değeri 69.7297 iken, hacdan döndükten sonraki öfke değeri 62.1351’e düşmüştür. Bu değer istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlıdır ve haccın öfkeyi azalttığı söylenebilir. Araştırmada ayrıca psikolojik destek alan bireylerin büyük çoğunluğunda öfke kontrolü sağlamada güçlük görülmektedir. Psikolojik destek alan bireylerin hac sonrası öfke düzeylerindeki ortalamada belirli oranda düşüş, haccın insan psikolojisindeki olumlu etkisini göstermektedir. Buna göre, eksiksiz tamamlanan haccın birey için öfke ve sabır kontrolü sağlayıcı etkisi olduğu söylenebilir” dedi.

Hac ibadetinin aile içi şiddetinin önlenmesinde de önemli rolü olduğunu kaydeden ERREM Müdürü Atak, “Bazı İslam ülkeleri, aile kurumu ruhen daha sağlıklı bireyler üzerine inşa edilsin diye evlenen çiftleri hacca göndermektedir. Devletin hacca gitmeye destek verdiği Endonezya ve Malezya’da 2012 yılındaki suç oranlarına baktığımızda oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. 2012’de Endonezya’da suç oranı 0,6 iken, Malezya’da suç oranı 2,3’tür. Bu rakamlara göre her iki ülke, dünyada en az suçun işlendiği ülkeler arasındadır” diye konuştu. (Kurum haberi)







