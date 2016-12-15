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Halep'te ateşkese dönülmesinde uzlaşıldı

Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Halep'te ateşkese dönülmesinde uzlaşıldı

Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması öngörülüyor. 

Kuşatma bölgesindeki AA muhabirlerinin muhalif grupların komutanlarından aldığı bilgiye göre, muhalif savaşçıların cephe hatlarına 40 dakika önce duyuru yapılarak ateşkese dönüldüğü ilan edildi. 

Diğer taraftan, akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat komutasında karadan tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de yarım saat önce saldırıları durdurdu. 

Muhalif kaynaklar, ateşkesin yeniden sağlanmasıyla aracı olan sivillerin bölgeden çıkmaya başlayacağını bildirdi. Her an başlaması beklenen sürecin sabaha kadar sorunsuz devam etmesi durumunda da otobüsler bölgeye girerek sivilleri ve muhalif savaşçıları hızla tahliye edecek. 

AA muhabirine bilgi veren Türk istihbarat kaynakları, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından ateşkesin sağlandığını anlattı. 

Kaynaklar, Türkiye'nin muhalifler, Rusya'nın ise rejim güçleri adına garantör olduğunu bildirdi. 

Kuşatma altındaki bölgeden çıkanların Halep'in güneybatısında bulunan ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline geçmeleri bekleniyor. Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

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