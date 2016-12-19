“Halep’e Yol Açın” konvoyu sınıra kadar dayandı İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği “Halep’e Yol Açın” konvoyu, yaklaşık 5 bin araç ve bin 500 yardım tırı ile Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştı. Burada düzenlenen coşkulu mitinge onbinlerce kişi katıldı.

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:53