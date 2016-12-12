İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik Kuvvet'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yaptığıaçıklamada, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Bizim geri adım atacağımızı düşünenler Türkiye'yi bu hain saldırılarla başka bir noktaya getirmek isteyenlere cevabımız önümüzdeki günlerde çok net olacaktır. Biliniz ki secdeye giden her alnın duasında siz varsınız. Allah sizi korusun diyen milyonlarca insan var. Evden sizi gönderen anneleriniz, babalarınız aynı şekilde. Çok nettir: Burada bugün yeni bir ruhla başlayacağız. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Destekçileri nereden olursa olsun, hesabı sorulacaktır. Demokrasi ve hukuk bizim rehberimizdir. Sivil Toplum örgütlerine ve siyasete sığınarak mesafe alamayacaklarını herkesin bilmesini istyoruz" dedi.

"BUNLARI TÜKENİŞLERİNDE YOK EDECEĞİZ"

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

Sözleşmemiz, ahdimiz çok açıktır, kararlılığımız da nettir. Birbirimize kenetleneceğiz, bilmenizi istiyorum. 1000 yıldır bu coğrafyadayız ama 1000 yıldır bu coğrafyada egemenliğimizi sarsmak istiyorlar. Bugün sizlerle birlikte olmaya geldim, yeniden bu sözleşmeyi daha güçlü yapmaya, bu taziye evinde, yeniden bu sözleşmenin altına adımızı, soyadımızı, imzamızı atmaya geldim. Bunları tükenişlerinde yok edeceğiz. Hepimiz adım attığımızda şu aziz milletimiz sizi gördüğünde elbiselerinizin içinde sizi gördüğünde size dua ediyor. GEri adım atmak bize değildir. Muhakkak merhamet ve şefkat bizedir ama milletimizin beklentilerini yerine getirmekte bizedir. Bu toprakların bu medeniyetlerin endişesi olmasın. Bilmenizi istiyoruz ki Türkiye2de huzurun güvenin kardeşliğin teminatı şuradaki kahraman kardeşlerimin teminatı altındadır. Yaralı olan arkadaşlarımıza Cenabı Allah'tan şifa diliyorum. Allah bir daha böyle acı olaylarla milletimizi ve ülkemizi karşılaştırmasın. bugün yepyeni bir ruhla, altına imza attığımız birliğimizle mutabakat sağladığımız yürüyüşümüzü hedeflerimize doğru götüreceğiz.