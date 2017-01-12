İMECE programında bin Suriyeli eğitildi Suriyelilerin ekonomiye aktif katılımını sağlamak amacıyla geçen yıl pilot uygulaması başlatılan İMECE Programı kapsamında üç ayda bin civarında Suriyeli girişimci adayına eğitim verildi.

Habitat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek ile Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği iş birliğiyle geçen yıl pilot uygulaması başlatılan eğitim programı 14 ilde uygulandı ve 3 ay sürdü.

94 iş fikri ortaya çıktı

Program kapsamında Türk girişimci adaylarına da eğitim verilirken, toplamda 94 iş fikri ortaya çıktı ve Arapça konuşan 22 eğitmen yetiştirildi.

Suriyelilerin en çok göç ettiği illerde verilen eğitimlere en çok katılım Kayseri ve Mersin'de oldu. Adıyaman'da yer alan, 10 binden fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı kampta da girişimcilik eğitimleri verildi.

Program 2017'de devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, bu yıl da sürdürülecek program çerçevesinde, eğitimlerin kapsamının genişleyeceğini ve yeniliklerin olacağını bildirdi.

Bu yıl İMECE eğitimlerini 80 saatlik yoğunlaştırılmış bir programa çevireceklerini ve mentörlük sistemini devreye sokacaklarını aktaran Saral, yüksek potansiyelli girişimcileri yatırımcılarla bir araya getirecekleri bilgisini verdi.

Suriyeli sığınmacılara desteğimiz sürecek

Saral, verilen eğitimlerde toplamda 94 iş fikrinin ortaya çıktığını kaydederek, "Eğitimini tamamlayan Suriyeli sığınmacılara desteğimiz sürecek. Onlar için bir yarışma açacağız. Bu yarışmayı kazanan 20 takıma sektör uzmanları özel danışmanlık verecek. Buna hızlandırıcı eğitim diyoruz. Ayrıca Suriyeli ve Türk girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Araştırma sonucunda her iki tarafa da finansal ne gibi destekler sağlanabileceğine karar verilecek." ifadelerini kullandı.

AA

