İspanyol Lainez Müslüman oldu

Müftülüğün sitesinde yer alan habere göre, Lainez, Sivas Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirtti.

İslam dininin temel prensipleri hakkında özet bilgi verilen Lainez, Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka ve yakınlarının huzurunda yapılan ihtida töreninde Kelime-i şehadeti söyleyip Müslüman oldu.

Türkiye’ye geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdiğini aktaran Lainez, "Müslüman oldum ve İslamı seçtiğime dair ihtida belgesini aldım. İslamı seçtiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Şükrü Balkan, Lainez'e Türkçe ve İngilizce yazılı İslamı anlatan kitaplarla Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA

