İşte minibüste başörtülü kıza saldıran şahsın ilk ifadesi

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Lise öğrencisi F.D.A.Y., Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ve darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA SAÇINI ÇEKTİM, TÜRBANI ELİMDE KALDI"

Nöbetçi savcılıkta ifade veren kadın grafiker A.A.K.'nın suçlamaları kabul etmediği, "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Ve bu sırada 'Sen ölmelisin' dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık şüphelinin "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Genç kızın bu yaşadıkları karşısında sessiz kalmayan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ise mağdur kızı evinde ziyaret etti.

Maltepe'de bir minibüsün içerisinde giderken bir kadının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Y., bugün gitmesi gereken okula gidemedi. Yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilenen Fatma Dilara Aslıhan Y.'yi bu üzüntülü gününde ailesi yalnız bırakmadı. Fatma Dilara'ya ailesinden gelen desteğin yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da arayarak destek verdi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, sabah saatlerinde Fatma Dilara'nın evine gelerek ziyarette bulundu. Burada aileyle ve Fatma Dilara ile sohbet eden Döğücü, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Döğücü, "Olaya hayretle bakıyorum. Biz bu sayfaları kapattığımızı düşünüyorduk. Türkiye'de artık başörtülü, başı açık vs. gibi kavramların önem taşımadığı, insanın insan olarak görüldüğü bir zamandayız artık. Şimdi dün akşam birdenbire

böyle bir olayla karşılaşınca doğrusu kendi yaşadığımız acılarımızı, hepsi teker teker gözümüzün önünden geçti. Artık bundan çıktık derken bir anda böyle bir olayın patlak vermesi, bizim eski travmalarımızı da ortaya çıkardı. Bir de evlat olarak Dilara'yı çok düşündüm” şeklinde konuştu.

Yapılan saldırıya tepki gösteren Döğücü, "Biz bu hareketlerin normal, doğal bir tarz olduğunu düşünmüyoruz. Bizim vatandaşlarımız, milletimiz artık bunları aşmış durumda. Birkaç tane böyle travmatik, psikolojik bozukluğu olan belki provokatör bilemiyorum, birkaç kişinin yaptığı bu hareketin doğrusu ben Türkiye'de tekrar yaşanacağına inanmıyorum. Yaşanmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz bu acıları kendimiz yaşadığımız için asla bir daha kimsenin yaşamaması için hayatımızı ortaya koyduk. Çalışmalarımızı o şekilde yapıyoruz. Dilara'nın da yanındayız. İnşallah okuyacak ve memleketimize faydalı olacak. Biz hukuki olarak yanındayız. Bunlar önemli konular. Tarihe not düşülecek konular. Bir daha benzer konular yaşanmaması lazım” diye konuştu.

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