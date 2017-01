Kayseri'de ilk By Lock davası görüldü Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgüt içi yazışma programı 'ByLock' programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bir sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Telefon hattı alınırken sözleşmeye atılan imzanın sanığa ait olup olmadığına dair rapor için sanıktan hem sağ el, hem de sol elle atılmış 10'ar sayfalık imza örneği alındı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 48 yaşındaki tutuklu sanık M.U. tutuklu bulunduğu Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden jandarma gözetiminde duruşmada hazır edildi. Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

By lock kullandığı iddiasıyla 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yargılanan sosyal danışman olan tutuklu sanık M.U., mahkemede yaptığı sorgu ve savunmasında, "Darbeye teşebbüs edenleri lanetliyorum. Sosyal danışman olarak çalışıyordum. Manisa'da Turgut Reis ve Işık dershanelerinde 1995-2000 yıllar arası öğretmenlik yaptım. Çocuğum özürlü olduğu için mesai saatleri uymadığından görevimi bıraktım. Örgütten izinsiz kamuya girdiğim için ben hain ilan edildim. Ailem de beni bu cemaatten kurtarmak istiyordu. Manisa'da eşim FETÖ okulunda çalışıyordu, ısrarla çıkmasını istedim. Daha sonra o da ayrıldı. Eşim de bir itirafçı tarafından Kayseri'de gözaltına alındı, Manisa'ya götürüldü ve tutuklandı. Eşim Manisa'da, ben burada tutukluyum. 17-25 Aralık'tan sonra kesinlikle örgütten uzak durdum, aileme kendimi adadım" diyerek ağlamaya başladı.



By lock kullanmadığını söyleyen sanık M.U., "By lock çıkan telefon numarasını ben kullanmadım. Adalet Bakanlığı'nda görülür, denetimli serbestlik bürolarında sosyal danışman olarak çalışırken sosyal projeler geliştirdim. Örgüt üyesi olsam bunları yapar mıyım? 19 yaşındaki oğlum otizm tedavisi görüyor, ikinci oğlum 13 yaşında, o da dikkat bozukluğu var. Üçüncü çocuğum ise 4 yaşında, hasta olan annem ve babam bakıyor. Bana muhtaçlar, ben de psikolojik sorunlar yaşıyorum, hayat felakete döndü. Eşim E.U. 1.5 aydır tutuklu, kayınbabam kalp hastası. Bizi bu terör örgütü mahvetti. Çocuğumun ismi Fetullah'tı ama o ismi hiç kullanmadık, daha sonra mahkemeye verip, Fatih olarak değiştirdik. Felakete doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.



Eşi E.U.'da da By Lock çıktığı sorusuna sanık M.U., "2 yıl eşimin okulu bırakması için mücadele ettim. Bilmiyorum" diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, By lock çıkan telefon hattının sanığa ait olup olmadığına dair tespit için bilirkişi raporu istenmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi. Telefon hattı alınırken sözleşmeye atılan imzanın sanığa ait olup olmadığına dair rapor için sanıktan hem sağ el hem de sol elle atılmış 10'ar sayfalık imza örneği alındı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA