Mustafa Varank, Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'i mahkum ettirdi

Ahmet Sever'in, Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.

Ahmet Sever, Cumuriyet gazetesinden Selin Ongun'a verdiği söyleşide kullandığı “Ak Trol'lerin kim oldukları belli. Saray’dan yönlendiriliyor bu AK troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” ifadeleri nedeniyle 10 bin 620 lira tazminata mahkûm edildi.



HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Mustafa Varank'ın şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından açılan ve Sever'in 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada Sever'in avukatı Oya Aydın beraat talep etti.



Mahkeme, 365 gün birim sayısı karşılığı 10 bin 10 bin 620 lira tazminata mahkûm edildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.