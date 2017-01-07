Özhaseki’den El-Bab gazisine hastanede ziyaret

Özhaseki, Yahyalı ilçesinde Ağcaşar Sulama Birliği'nin yeni hizmet binasının açılışının ardından iki ay önce Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru İsmail Mavitaş'ın Yerköy Mahallesi'ndeki babaevine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, burada aile fertleriyle bir süre görüştü.

Özhaseki, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Sarı'yı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Sarı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, Türkiye'nin terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Sarı da ziyaret dolayısıyla Özhaseki ve beraberindekilere teşekkür ederek, ülkenin menfaatleri doğrultusunda her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.



Özhaseki, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis Kübra Doğanay'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.