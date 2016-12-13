Polis Özel Harekat başvuru sonuçları açıklandı

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı 19 Aralık 2016 - 15 Ocak 2017 (25 Aralık,31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 tarihleri hariç) tarihleri arasında 25 gün süreyle yapılacak, adaylar hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde sınava alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.



ÖZEL HAREKAT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına daha sonra ileriki bir tarihte çağırılacaklardır. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına aday T.C. kimlik numarasının kendisine ait olduğunu beyan edecektir.)

-Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edileceğinden bu durumdaki adayların denklik belgesini getirmeleri gerekmektedir. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışı temsilciliklerinde bulunan eğitim müşavirlikleri veya eğitim ataşelikleri tarafından düzenlenen denklik belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)

-Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

-Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanı, (Aday başvuru dilekçesi üzerindeki ilgili kısma durumunu belirtecektir.)

-Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, Yaş düzeltmesi yaptıran adaylardan kesinleşmiş mahkeme kararı (karar fotokopi ise aslı gibidir onaylı)

-Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Daire Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

-Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (sınav başvuru ücretini Halkbank şubelerinin ATM’lerinden yatıran adaylar ATM çıktısını getireceklerdir)



Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları ilgili komisyonca alınacaktır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

-Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, -Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

-Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına durumunu el yazısı ile belirtecektir.)

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Adaylar Başvuru ve Sınav Merkezlerine gelirken yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları, fiziki yeterlilik sınavı parkurunda giymek üzere spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getirmeleri faydalarına olacaktır.

PÖH MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

19. Dönem POMEM eğitimleri sırasında İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, 10 bin özel harekat personelinin alımıyla alakalı 19. Dönem POMEM eğitimlerinin devam etmekte olduğunu belirterek “Polis Akademisi’nin internet üzeriden açtığı başvurular tamamlandı.

Yaklaşık 280 bin tane, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı bunlara müracaat ettiler. Önümüzdeki süreçte, 19 Aralık olarak tahmin ediyoruz, spor mülakatları, sağlık kurulu raporları ve daha sonrasında sözlü mülakatlarla süreç başlayacak. Eğitimleri de inşallah 2017’nin ilk aylarında Türkiye’nin değişik illerinde Polis Akademisi’nin belirleyeceği okullarda, eğitici kadrosunu biz vereceğiz, bu şekilde eğitimlere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

PÖH FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI VE PARKUR DETAYLARI

Adaylar için fiziki yeterlilik sınavı ve parkuru açıklandı. İşte detaylar...

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile denge aletinin bitimindeki duba arası 14 metre eninde, barfiks aletinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 9 etap ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe adayların rahatça geçeceği bir mesafede olacaktır.

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

1) Paralel bar etabı; Yerden yüksekliği 120 cm (barın üst kısmından), barlar arasındaki mesafe 50 cm, bar üstünde elle yürünecek mesafe 2 metre olarak işaretlenecektir.(Paralel barın bağlantı demirlerinin iç kısmından işaretlenecek ve 2 metre olacak şekilde bitiş noktası belirlenecektir) Aday “ÇIK” komutu ile paralel bar istasyonuna çıkıp ayağını yerden keserek “BAŞLA” komutu ile birlikte elleri ile paralelin barlarından tutarak bar üzerinde bitiş noktası 2 metre olarak işaretlerle belirlenmiş mesafeyi yürüyecektir. Aday paralel bar etabını tamamlamadan düşerek ayakları yere değmesi halinde tekrar düştüğü yerden bara çıkarak devam edecek, ancak her yere düşmesine mukabil ceza süresi olarak her düşme için 1 (bir) saniye bitiş süresine eklenecektir. (Adayın ayakları yere değemeden kollarının üzerine düşüp kalkması halinde ceza süresi verilmez.) Paralel barı elleri ile yürüyerek tamamlayamayan aday elenir. Dijital fotosel cihazının kurulum yeri paralel bar üzerindeki adayın başlama noktasından 20 cm ileri kurulacaktır. Başlangıç ve bitiş fotosellerin ayakları (tripod) adayın başlangıç ve bitiş hareketlerini algılayacak yükseklikte kurulacaktır.

2) Sıçrama tahtası etabı; Aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

3) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

4) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitirme süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

Adayın dubaların arkasından dolaşırken dubalardan herhangi birini devirmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, 2 m uzunluğundaki yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Denge aleti etabı; Denge aletinin yerleşme alanı 5,5 metre olup, yüksekliği 65 cm, denge tahta uzunluğu yürüme mesafesi 5 metre, üst basma yeri 10 cm eninde olan denge aletinde aday baştan sona kadar yürüyerek istasyonu tamamlayacak, adayın denge aletinden düşmesi durumunda düştüğü yerden tekrar denge aletine çıkarak yürüyüşünü tamamlayacaktır. Denge aleti etabını tamamlamayan aday elenir.

7) Barfiks çekme etabı; Yüksekliği 235 cm, direklerinin arası en az 120 cm, en fazla 2 metre, barfiks üst demir kalınlığı bir parmak (1 inch= 2,54 cm olan) olarak tabir edilen barfiks üst demirini aday yakalayacak ve nizami olarak yani (5) beş kez çenesini üst demire değdirecek şekilde barfiks çekecektir. Aday barfiks üst demirini tutmada ellerinin yönünü istediği şekilde tutabilir. Aday barfiks çekme sırasında ellerini bırakıp yere düşmesi durumunda kaldığı yerden devam edecektir. Barfiks çekme esnasında kol açısı 90 ve daha az açıda dar olursa her hataya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Nizami olabilmesi için adayın kolları barfiks çekme esnasında tam açılmış yani 180 dereceye yakın bir açıda olacaktır. Her eksik bırakılan veya çekilmeyen barfiks için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

8) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

9) Engel etabı; Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

10) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

11) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

12) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

13) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

14) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar mevzuat gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.