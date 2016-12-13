Rejim ve Şii milisler Halep'te sivilleri infaz ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milisler ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara girişti.

AA muhabirinin katliamın yaşandığı bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İran destekli Şii milis güçler, Halep'in doğu kesimlerinde kontrolünü ele geçirdikleri Firdevs ve Kellese semtlerinde çok sayıda sivili öldürdü.

Görgü tanığı Mahmud Şeyh, Şii milislerin 4 kadınla 9 çocuğu diri diri yaktığını,67 erkeği de kurşuna dizdiğini aktardı.

Şeyh, AA muhabirine açıklama yaparken, "Adımı kimliği gizlemeye gerek yok. Korkacağımız bir şey kalmadı. Biz de öleceğiz zaten" ifadelerini kullandı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırılarıyla muhalifler, kontrollerindeki Şeyh Said, Firdevs, Hamdudu ve Salihin bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Muhaliflerin kontrol ettiği alan 8,6 kilometrekareye düşerken, bazı siviller rejimin ele geçirdiği bölgelerde kalmıştı. Rejim kuşatmasındaki 8,6 kilometrekarelik bölgede yaklaşık yüz bin sivil bulunuyor.

Şii milisler sivillerin tahliyesini engelliyor

Halepli muhalif silahlı gruplar, geçen hafta 5 günlük acil insani ateşkes ilan edilmesini ve acil tedavi gerektiren hastaların Birleşmiş Milletler gözetiminde tahliye edilmesini istemişti. Muhalifler, kentten ayrılmak isteyen sivillerin Halep'in kuzey kırsalına göçüne izin verilmesini talep etmişti.

Siviller, rejim bölgesine geçtiklerinde can güvenliği sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyordu.

Rusya'nın cuma günkü "sivillerin tahliyesi amacıyla rejimin saldırılara ara verdiği" açıklamasına rağmen İran komutasındaki Şii milisler sivillerin tahliyesini engelliyor.

Beşşar Esed rejimi ve Şii milisler, 4,5 aydır kuşatma altında tuttukları doğu Halep'teki sivilleri 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan vurarak 991 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.