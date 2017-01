El Bab bölgesi yakınlarında 7 Aralık'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden 26 yaşındaki Uluçay'ın tedavisi, memleketi Konya'da sürüyor.

Koluna ve bacağına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Uluçay, yaşadıklarını anlattı.

Uluçay, Kayseri Komando Birliğinde görevliyken, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığını dile getirdi.

El Bab bölgesindeki saldırı ve çatışmalarda yaralandığını aktaran Uluçay, saldırıda bir şehit, 13 yaralı olsa da terör örgütüne şanlı Türk ordusunun misliyle karşılık verdiğini vurguladı.

- Şehitliği arzulamışlar

"Saldırı sonrası bilincim yerindeydi. Diğer yaralı arkadaşlarımın yardımına koştum. Onların kendilerine gelmelerine, sağlıklı düşünmelerine yardımcı oldum. Kahramanca verilen karşılık sonrası terör örgütü gerekli cevabı aldı." ifadelerini kullanan Uluçay, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Ahmet Şahin ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Şehidimiz dört yıllık arkadaşımdı. Göreve birlikte başladık. Sürekli beraberdik. En son birlikte kahvaltı yaptık. 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor' deyip heyecanlanıyorduk. 'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür' diyorduk. Rabbim şehitliği ona nasip etti. O benim can dostumdu. Şehitlik mertebesine ulaşmayı her asker ister. Böyle bir yüce makama ulaşmak her kula da nasip olmaz. Arkadaşım da istiyordu. Bizim İstiklal Marşımız bile 'Korkma' diye başlıyor. Hiç kimse bizi korkutamaz. Bir an önce iyileşip arkadaşlarımızın, birliğimizin yanına dönmek istiyorum. Düşmandan hiçbir zaman korkmuyoruz. Düşmanı çelik pençemizle ezeriz. Her zaman her yerde Türk askeri oldu, olmaya da devam edecek."

Uluçay, yeryüzündeki son terörist yok alana kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.