Tahliye konvoyundaki 800 kişi teröristler tarafından rehin alındı

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, tahliye konvoyuna rejim bölgesindeki Ramuse semtinden geçerken ateş açtı.

Bunun üzerine, duran konvoyun önünde, rejim yanlısı grupların örgütlediği bir kalabalık toplanarak gösteriye başladı.

Terörist gruplar muhaliflerden tavizler istiyor

Kalabalıktakiler kendilerini, İdlib'de muhalif güçlerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinde yaşayanların akrabaları olarak tanıtıp kuşatmanın kaldırılmasını istedi.

16 otobüsün ve diğer bazı araçların bulunduğu konvoydaki yaklaşık 800 kişi, yabancı terörist gruplar tarafından rehin alınmış durumda.

Grupların, İranlı General Seyid Cevad tarafından komuta edildiği biliniyor.

Rejim kuşatmasındaki 18 bölge

Şii mezhebine mensup toplamda yaklaşık 15 bin nüfuslu iki belde, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlarca kontrol ediliyor.

Beldeler muhaliflerin kuşatmasında olmasına karşılık, rejim havadan yoğun şekilde yardım ulaştırıyor. Sivillerin ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

İranlı General Seyid Cevad, bir süredir Rusya üzerinden Fua ve Kefreya'ya ilişkin taleplerini bildiriyordu.

Ancak söz konusu beldeleri 1,5 yıldır kuşatmada tutan muhalifler, talepleri kabul etmemişti.

Söz konusu beldelerin havadan geniş ölçüde yardım aldığına dikkati çeken muhalifler, insani durumun Halep'tekiyle mukayese edilemeyeceğine işaret ediyor.

Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge daha bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin 18 yerleşimde katliamlara girişebileceğinin altını çiziyor.

Muhalifler, Fua ve Kefreya'daki cephe hatlarına, rejimin söz konusu 18 bölgeye saldırıya geçmesi halinde ateş açtıklarını bildiriyor.

Tahliyeler askıya alındı

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Halep'in doğusundan insanların tahliye edilmesi operasyonunun askıya alındığını açıkladı.