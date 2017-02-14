Türkiye’nin ‘hemşehri’ haritası açıklandı

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan 31 Aralık 2016 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, nüfusa kayıtlı oldukları ile göre sıralamada Şanlıurfalılar ilk sırada yer aldı. İstanbul ve Konyalıları geride bırakarak 2015 yılında hemşehri haritasında ilk sıraya yerleşen Şanlıurfalılar, bu yıl da yerini kordu.

Hemşehri haritasında, nüfusa kayıtlı oldukları ile göre Türkiye genelinde 2 milyon 625 bin 674 kişi ile Şanlıurfalılar ilk sırada yer alırken, Şanlıurfalıları, 2 milyon 552 bin 67 kişi ile İstanbullular, 2 milyon 516 bin 264 kişi ile Konyalılar ve 2 milyon 163 bin 895 kişi ile Diyarbakırlılar izledi. Diğer illerin sıralaması şöyle:

Ankara bir milyon 974 bin 295, İzmir bir milyon 966 bin 425, Samsun bir milyon 922 bin 41, Sivas bir milyon 902 bin 490, Erzurum bir milyon 817 bin 636, Bursa bir milyon 780 bin 98, Adana bir milyon 733 bin 773, Hatay bir milyon 688 bin 146, Gaziantep bir milyon 629 bin 766, Mardin bir milyon 554 bin 208, Kahramanmaraş bir milyon 535 bin 833, Ordu bir milyon 521 bin 278, Trabzon bir milyon 507 bin 638, Van bir milyon 464 bin 431, Kayseri bir milyon 441 bin 598, Manisa bir milyon 397 bin 827, Malatya bir milyon 345 bin 68, Mersin bir milyon 342 bin 679, Tokat bir milyon 319 bin 498, Balıkesir bir milyon 273 bin 933, Çorum bir milyon 267 bin 198, Antalya bir milyon 189 bin 557, Yozgat bir milyon 173 bin 173, Giresun bir milyon 116 bin 664, Ağrı bir milyon 110 bin 746, Afyonkarahisar bir milyon 104 bin 257, Adıyaman bir milyon 91 bin 732, Kastamonu bir milyon 52 bin 229, Sakarya 984 bin 251, Denizli 954 bin 966, Kars 937 bin 139, Aydın 929 bin 474, Elazığ 894 bin 300, Muş 880 bin 53, Bitlis 771 bin 501, Siirt 761 bin 92, Batman 758 bin 324, Rize 756 bin 208, Eskişehir 753 bin 561, Kütahya 719 bin 292, Zonguldak 714 bin 965, Sinop 687 bin 765, Kocaeli 665 bin 267, Muğla 659 bin 646, Çankırı 658 bin 302, Osmaniye 645 bin 886, Şırnak 632 bin 386, Amasya 632 bin 199, Niğde 630 bin 334, Erzincan 625 bin 309, Tekirdağ 571 bin 365, Çanakkale 559 bin 897, Kırşehir 559 bin 114, Aksaray 554 bin 860, Isparta 549 bin 823, Bingöl 547 bin 565, Ardahan 521 bin 622, Nevşehir 519 bin 92, Kırıkkale 516 bin 46, Edirne 505 bin 838, Gümüşhane 448 bin 350, Kırklareli 446 bin 764, Artvin 440 bin 837, Bolu 439 bin 742, Düzce 419 bin 303, Uşak 407 bin 168, Burdur 370 bin 404, Karaman 347 bin 334, Karabük 342 bin 251, Bartın 334 bin 737, Iğdır 331 bin 320, Hakkari 323 bin 520, Kilis 307 bin 896, Bayburt 271 bin 865, Bilecik 270 bin 988, Tunceli 255 bin 302, Yalova 128 bin 121.

İHA