Ülke TV'de duygusal anlar

Suriye'nin Halep ilinde rejim ve Şii milislerin saldırısında yaralanan 5 yaşlarındaki çocuğa bir evin bodrum katında sağlık görevlileri müdahele etmeye çalıştı. Ancak sağlık görevlilerin anestezi malzemesi yoktu. Küçük çocuğun dayanılmaz acısını Kur'an-ı Kerim okuyarak hafifletmeye çalışması izleyenleri gözyaşlarına boğdu.



TURGAY GÜLER DAYANAMADI



Ülke TV ekranlarında izleyiciyle buluşanSıradışı Tarih programında yayınlanan görüntülerin ardından, programın yapımcısı ve sunucusu Turgay Güler daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu.



Programın daimi konuğu Prof. Dr. Mehmet Çelik de ağlamamak için kendini zor tuttu.



İşte o anlar



kaynak: mavikocaeli.com.tr