YÖK hırsızı bilirkişi olarak tayin edilmiş!

FETÖ soruşturmasından tutuklu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde, 2012’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doçentlik başvuru dosyalarının Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) çalınmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okur, “Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey’in Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kus, Birol Erdem’i telefonla arayarak, YÖK’te çalışan bir görevlinin Abdullah Gül Bey ile ilgili evrakların fotokopisini çekmek istediğinin görülmesi üzerine bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, kişinin idare tarafından savunmasının istendiği gün istifa ederek başsavcılığa gittiğini, bu kişinin aynı gün Ankara Savcısı Murat Demir’in talimatı ile polisler eşliğinde YÖK’e gelerek 28 Şubat ile ilgili belgeleri yok ettikleri iddiası ile yapılan soruşturmada bilirkişi olarak görevlendirildiğini belirtti. Murat Demir’in buradaki amacının daha önce Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili evrakları almak isteyen, ancak alamayan şahsın bu şekilde almasını sağlamak olduğunu değerlendirdik” dedi.



Milliyet duyurmuştu

Gül’ün dosyasının sızdırılmasıyla ilgili olay ilk olarak eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde geçmişti. Olayın perde arkasını 8 Aralık 2016’da Milliyet’ “YÖK kumpası böyle kuruldu” başlıklı haberiyle kamuoyuna duyurmuştu. Demircioğlu’nun savcılık tarafından resmi bilirkişi yapıldığı ise yeni bir gelişme oldu. 2012’de Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Demircioğlu, Gül ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın doçentlik başvuru dosyalarının fotokopisini çekerken yakalanmış, görevinden istifa etmişti. Demircioğlu’nun halen kayıp olan Gül’ün dosyalarını YÖK’e yapılan bu baskın sayesinde kurumdan çıkarttığı anlaşıldı.



kaynak: milliyet.com.tr