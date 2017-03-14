Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alayiçin Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye uğurlandı.



57. Alay Yürüyüş Komitesinin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayasıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 57. Alayın bu kutlu yürüyüşünün aynı öz güven ve coşkuyla her yıl devam etmesini temenni etti.



57. Alayın yürüyüşünden ilham alarak onların arkasından aynı şekilde millet için, vatan için, bayrak için çalışıp gelecek nesillere de bayrağı ve vatanı teslim etmek için gayret ettiklerini ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"57. Alaya, Ulu Önder Mustafa Kemal tarafından 22 Şubat 1915'te törenle sancağı verildi. Çanakkale'de diğer 250 bin şehit gibi onlar da bu vatan için canlarını vererek bu güzel vatanı bize emanet etti. Bizler de aynı duygu ve ideallerle onların o kutlu yürüyüşünden ilham alarak, onların arkasından aynı şekilde bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için aynı şekilde çalışıp bizden sonraki nesillere de bu bayrağı ve vatanı teslim etmek için gayret ediyoruz."

Yürüyüşte, merkez ve ilçelerden 57 katılımcı yer alıyor.



Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından, şehir merkezinden Malkara istikametine yola çıkan yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.

AA