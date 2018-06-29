Gençlik kampları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12-22 yaş grubundaki gençlere yönelik düzenlenen Gençlik Kampları'nın başladığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamplar Dairesi tarafından 12-22 yaş grubundaki gençlerin yaz aylarını daha etkin ve dolu geçirmelerini sağlamak, akran eğitimlerine katkıda bulunmak, ülke barışı ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Bakanlığımıza bağlı Gençlik Kamplarında gerçekleştirilen, Doğa ve Deniz Kampları olarak ayrılan yaz dönemi Gençlik Kamplarımız başladı.

İnternet sistemi üzerinden yapılan başvurular sonucu bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere uyan gençlerin seçildiği gençlik kamplarına katılacak gençler 1 hafta boyunca çeşitli faaliyet ve eğitimler alacak kardeşlik duygularının pekişmesi sağlanacaktır.

10 dönem halinde Mersin, Samsun, İzmir, Manisa,Trabzon, Bolu, Kırşehir ve Eskişehir illerindeki kamplara 650 gencimizin katılım sağlaması hedefleniyor.

Gençlik Kamplarımızın 2. Dönemi olan 29 Haziran- 05 Temmuz tarihlerini kapsayan 18-22 Yaş Kız Manisa Şehzadeler Kampı ve 14-15 Yaş Kız Bolu Aladağlar Kampı için gençlerimizin yola çıktılar.

Devam eden kamplarımızın başvuruları için; http://kampbasvuru.gsb.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilirsiniz."