Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri, yer altı şehri zengini

Obruk Mağara Araştırma Grubu, Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle Kayseri'deki 23 yer altı şehrinde ve 6 kaya yerleşiminde yaptığı çalışmayı raporlaştırdı.

Kayseri, yer altı şehri zengini

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sunumda konuşan Obruk Mağara Araştırma Grubu Başkanı Ali Murat Yamaç, yer altı yapılarının tüm dünyada önem verilen bir bilim dalı olduğunu söyledi.

Kayseri'de 3 yıl önce çalışmaya başladıklarını ve 14 ayrı araştırma yaptıklarını ifade eden Yamaç, şunları kaydetti:

"Kayseri'deki çalışmalarımızda toplam 23 yer altı şehri ve 6 kaya yerleşimi bulduk, ölçtük, haritaladık ve raporladık. Bu çalışmalarımızın bazılarından bahsedecek olursak öncelikli olarak Ağırnas'taki kaya yerleşim yeri içerisinde 154 ayrı yerleşimi ölçtük. Değirmendere'de ise bol miktarda kaya yerleşimi, 2 kilise ile koruma altındaki çok sayıda güvercinlik ölçüldü ve haritalandı. 50 metre uzunluğunda 52 odası ile Türkiye rekoru bulunan Belağası yerleşim şehri ile Ötedere vadisinde bulunan ve cüzzam hastalığı için kullanılan 5 katlı yapı da aynı şekilde ölçülüp, haritalandı. Kayseri ve civarındaki çalışmalarımızı bitirdikten sonra Tomarza'ya yöneldik. Bundan sonra çalışması planlanan yerler ağırlıklı olarak Develi, Tomarza ve Yeşilhisar civarı."

Hisarcık yöresindeki Kırlangıç  yer altı şehrinde dışa açılan pencere bulunduğuna dikkati çeken Yamaç, buranın projelendirilmesi ve turizme kazandırılmasının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kentte çok başarılı çalışmalar yapıldığını ve yer altındaki bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkarıldığını dile getirdi.

AA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.