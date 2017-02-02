KUDÜS’LE BULUŞMA

Tel-Aviv ile Kudüs arası 60 km. Ancak yoğun trafikten bu mesafe 1,5 saat sürüyor. Nihayet tarihi yapıları, surları, Mescid-i Aksa’sı ve Zeytin Dağı ile Kudüs gözüküyor. Tam 100 yıl önce 1917’de kaybettiğimiz Kudüs’ün nüfusu 750 bin civarında. Bunun üçte biri Filistinli. Bir kısmı Hristiyan Arap. Çoğunluğu ise Yahudi.Kudüs, Dünyada “Jerusalem” diye tanınıyor. Yani Daru’s Selam. Yani “Barış, esenlik, huzur, adalet, güvenlik diyarı.” Bu adı Hz. Süleyman’ın koyduğu ve adaletle, barışla, selametle yönettiği ülkenin başkentine Dâru’s-Selâm (Jerusalem) dediğini öğreniyorum. Ancak 1917’de İngilizlerin daha sonra da Yahudilerin eline geçtikten sonraki yüz yıllık zalim yönetimlerin şehrin adına hiç yakışmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü 1187 yılında fethetmiş. Şehir 1516’dan 1917’ye kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. En büyük hizmet de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan tarafından yapılmış. Nitekim şehri gezerken onların hatırası birçok eser ve kitabe ile karşılaşıyoruz.Kudüs’e varınca Sıla Tur ortağı ve gezimizin sorumlusu Besim Kaplan karnımızın aç olduğunu düşünerek bizi önce bir lokantaya götürüyor. Daha sonra eski şehrin hemen yakınındaki Holy Land oteline yerleşiyoruz. Holyland (Kutsal toprak) Kudüs’ün unvanlarından birisi. Grubumuzun diğer yarısı ise başka bir otelde konaklayacak. Odalarımıza eşyalarımızı yerleştirip kısa bir dinlenmeden sonra lobide buluşuyoruz. Hedefimiz akşam namazını Mescid-i Aksa sınırları içindeki Kubbet-üs Sahra’da kılmak…Besim beyin öncülüğünde ellerinde Türk bayrakları olan tur görevlilerinin nezaretinde hep beraber bu ilk buluşma için Mescid-i Aksa’ya doğru yöneliyoruz. Sultan Süleyman Caddesi’nin kenarında bulunan surların halen kullanılan 7 kapısından biri olan Zehra (Sahra) kapısından geçerek Bab-ı Hıtta’dan (Hata Kapısı) on kapılı Mescid-i Aksa sınırları içine giriyoruz. İlk gözümüze çarpan altın sarısı kubbesi ve muhteşem görüntüsüyle Kubbet-üs Sahra oluyor. Hemen bolca görüntü almaya, hatıra fotoğrafları çektirmeye başlıyoruz. Kapının önünde telefonla İstanbul’a, Sıla Tur’un ortağı Musa Biçkioğlu’na bağlanıyoruz. Tam bir Kudüs sevdalısı olan hatta “Kudüs’ün muhtarı” namıyla anılan Biçkioğlu’nun İsrail’e girmesi geçen yıl Mayıs ayında yasaklanmış. Tur yöneticileri bu sıkıntıyı uzaktan bağlanarak çözmüşler. Nitekim Musa bey Kudüs konusundaki engin bilgilerini bizimle paylaşmaya başlıyor.Öncelikle Kudüs’e gelen Hristiyan turistlerin Müslümanlardan çok fazla olduğunu vurgulayarak bu mukaddes topraklara daha sık ve daha kalabalık gelmemiz tavsiyesinde bulunuyor. Daha sonra sadece Paskalya’da yani Nisan ayında yüzbinlerce Hristiyan’ın Kudüs’e geldiğini duyup şaşırıyorum.Musa bey, Mescid-i Aksa hakkındaki yanlış bilgilerimizi düzelterek yoğun bilgi bombardımanına başlıyor. Kimimizin altın renkli kubbesiyle Kubbet-üs Sahra, kimimizin de sadeliğiyle El Aksa Camii’nden ibaret sandığı Mescid-i Aksa’nın aslında şehre hakim bir tepedeki 144 dönümlük (144 bin metrekare) alanın tamamı olduğunun, içinde 4 minare, El Aksa Camii, Kubbetü’s Sahra, Burak ve Mervan mescitleri ile daha birçok yapının bulunduğunun altını çiziyor.Okunan akşam ezanıyla birlikte Kubbetüs Sahra’ya giriyor ve namazımızı burada kılıyoruz. Dışı ve içi ile nefis bir mimari ve sanatkarlığa sahip Kubbet-üs Sahra’nın içinde ”Muallak Taşı” denilen koca bir kaya parçası bulunuyor. Kayanın havada durduğu inancı Müslümanlar arasında çok yaygın. Zaten “muallak”ın anlamlarından birisi asılı. Ancak böyle olmadığı bunun bir hurafe olarak içimize yerleştiği biliniyor.Yatsı namazını da Kubbet-üs Sahra’nın hemen karşısında ve biraz aşağısında bulunan El Aksa Camii’nde eda ediyoruz. Namazdan sonra oda arkadaşım, meslektaşım UMED (Uluslararası Medya Enformasyon Derneği) Genel Koordinatörü Ömer Faruk Gerçek ile birlikte gruptan ayrılarak bir şehri tanımak için gerekli olan en güzel yöntemi uyguluyor ve sokaklarında kayboluyoruz. Biraz uzak bir taraftan da olsa otelimizi buluyor ve akşam yemeğini afiyetle yiyoruz. Sürahinin içindeki suyun reyhan, nane ve limonla dolu olduğunu görünce şaşırıyorum. Ancak arkadaşlarımız bunun Araplarda yaygın bir yöntem olduğunu söylüyorlar.Yemekten sonra çay krizim tutuyor. Oteldeki sallama çaya hiç yönelmiyor ve civarda bir kahvehane arıyorum. Nitekim çok yakın bir yerde buluyor ve duble bardakta gelen naneli, limonlu çayı -tam bizim çayımıza uymasa da- zevkle içiyorum.Sabah bizi yine yorucu bir gün bekliyor. Program sabah namazının Mescid-i Aksa’da kılınmasıyla başlayacak. Bu yüzden erkenden odalarımıza çekilip uyumaya çalışıyoruz.Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir.Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.Altında bir krater saklayan şehir.Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi.Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdiHani Şam'dan bir şamdan getirecektinDikecektin Süleyman Peygamberin kabrineRuhları aydınlatan bir lambaİfriti döndürecek insana:Söndürecek canavarın gözleriniİfriti döndürecek insanaVe Kudüs'ü terkettiğin o ikindiBirinci Cihan Harbi günü vaktiKan sızdırıyor kaburga kemikleriKarlı dağlardan indirdiğin atlarınBir evde perdeyi indiriyor bir kadınMahşerin perdesini kıyametin perdesiniAğlıyor yere inen saçlarıGöğü yırtan kefen beyazı elleriVe Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir.Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.Yeşile dönmüş türbelerin demiriZamanın rüzgar gibi esen zehiriyleVe yatırlar patır patır kaçıyor geceleriBoşaltıyorlar işgal edilmiş bir şehri boşaltır gibiKaçıyorlar Lut şehrinden kaçar gibiTuz heykele dönüşmemek için Tanrı gazabıylaSusmuş minarelerin azabıylaYıkılmış cami kubbelerinin ıstırabıylaVe şehit kemiklerinin bakışı bir başka bakışArtık burada taş bile durmak istemezVe ay'ı görmek istemez zeytin ağaçlarıEğilerek selamlamazlar hilali hurmalarArtık ne Zekeriya ve ne İsa varSararmış bir tomar mı mucizelerÖlülerin dirilişi şifa veren kelimelerVe ne de Miraçtan bir izYerden yükselen kayaVe Kudüs şehri. Artık yer şehri, toprak şehri.Bakır yaprakların, çelik göğdelerin, acımasız yüreklerin.Demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların.Kurşundan çiçeklerin şehri.Gülle kusuyor ana rahmiBomba parçalıyor beynini bebeğinTanklar saldırıyor evlere bir anda ev yok tank varUçak var gök yok utanç varVe kime karşı bütün bunlarMasum insanlara karşıBinlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karşıVe kim tarafından bütün bunlarRomanın, Babilin, Asurun ve FiravunlarınVe nice milletlerin zulmünü görenler tarafındanZalime olan öcünü mazlumdan almakZalim olmak ve en zalim olmakVe artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa varTersinden okunan Tevrat hükümleriKaraya boyanmış MezmurlarVe Kudüs şehri. İçiyle ve ruhuyla suskunGöklere kaçmış hayaliyleBir pervane gibi ışığa uçmuş gönlüyleBir başka aleme göçmüş hakikatiTanrı katına varmışİki elini kavuşturup divana durmuşHüküm istemişYeryüzüne yeryüzü kadısınaHüküm ki:Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidirVe haksız yere insan öldürenin cezası ölümVe fitne, Arzı fesada verme, daha büyük suç adam öldürmektenFitne bastırılıncaya kadar savaşın!Yeryüzünden fesat kalkıncaya kadarEy insanlık, ey insanlarEn gündüzden daha gündüz,Hakikatten daha hakikatMüslümanlar.