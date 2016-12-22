Tarihimiz ışık dolu Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: “Eğer güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız; çünkü bizim tarihimiz ışık doludur."

Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERUSAM) tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ERUSAM Başkanı Doç. Dr. Cevdet Kırpık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan ERUSAM Başkanı Kırpık, son zamanlarda ülkemizde artan hain terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kırpık, "Bu saldırılar, millet olarak bizi yıldıramayacak, daha da güçlenmemizi sağlayacaktır." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da konuşmasına geçtiğimiz Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısı kınayarak sözlerine başladı.

Rektör Yardımcısı Doğan, "Savaş, soğuk ve ürkütücü bir kelime fakat neredeyse insanlık tarihiyle özdeşleşmiş bir kelime. İnsanlık bütün tarih boyunca milletlerin savaşlarına şahit olmuştur. Savaş bizim için de yabancı bir kelime olmamasına rağmen, savaşın ahlaksız olanına aşina değiliz. Allah vatanımızı, milletimizi bu ahlaksız savaşlardan korusun." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 'Dünya Savaşları, Bitmeyen Güçler Mücadelesi ve Türkiye’ konulu konferansa geçti.

Savaşların insanoğlunun yıllar boyu tercih etmediği fakat içine çekilmekten başka çare bulamadığı büyük insan anaforu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan, "Devletlerin, milletlerin, siyasi organizasyonların kendi askeri kurumlarının çarpışması olayına savaş demekteyiz." dedi.



Konuşmasında Anadolu coğrafyasının Türkiye olmasının dünya tarihinde belki ilk üçe giren olgularından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan, "Türkiye’nin Türkiye olması ABD’nin kuruluşu kadar dünya tarihinde önemlidir. Bugün Türkiye, Malazgirt Savaşının bir sonucudur. Eğer güç almak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız; çünkü bizim tarihimiz ışık doludur." ifadelerini kullandı.

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