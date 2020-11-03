Türkiye’nin milli kaynaklarla geliştirdiği ilk milli yer gözlem uydusu olan Göktürk-2 Aralık ayı sonunda inşallah fırlatılacak.

Bu gönderilecek olan uydu Türkiye’nin ilk uydusu değil. Daha önce de Rasat isimli bir uydumuz fırlatılmış ve şuan hala aktif olarak uzayda çalışıyor. Bütün bu yapılanlar Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin somut bir göstergesi. Siyasi hesaplar, ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak Türkler olarak hepimizin sevineceği bir durum.

Yeni uydumuzun ismi de çok yakışmış Göktürk-2. Bu türlü çalışmalarda Türk tarihinden esinlenerek koyulan isimler halkın ve hatta başka ülkelerin nezdinde çok önemli bir psikolojik etki bırakıyor. Hemen bu bağlamda bir not düşmek isterim ki, Göktürk-2 uydumuz Çin’den fırlatılacak. Çinliler, uydunun isminin Göktürk olduğunu duyunca eminim geçmişte Türklerin Orta Asya’da ki hâkimiyetleri ve 40 askeri ile birlikte Çin Sarayını basan Göktürk prensi Kürşad akıllarına gelecektir.

Dünya öyle bir hale geldi ki artık sadece kara, hava ve deniz anlamında bir üstünlük söz konusu değil. Birçok ülkenin yıllar önce başlattığı uzay hamlesi bizde biraz gecikmeli de olsa ilerliyor. ABD, Rusya, Çin ve daha bir çok ülkenin uzayda onlarca uydusu var. Bu uydulardan ülkelerin ne yaptığını çok rahat gözlemleyebiliyor ve ona göre hareket planı geliştiriyorlar. İşte bu noktada daha önce Uzaya gönderilen “Rasat” isimli uydumuz Türkiye’nin yüzde 98’ini görme olanağı sağlıyordu. Ama Göktürk-2 ile Dünyanın her yerinden çok kaliteli görüntü alma imkanına sahip olacağız.

Türkiye’nin bu gelişmesi çoğu ülkeyi de tedirgin ediyor. Başta İsrail olmak üzere Göktürk-2’nin kamera krizi, Tel Aviv yönetiminin, kameraları hazırlayan şirkete "Bizim topraklarımızı görüntüleyemez" şartını koştuğu haberleriyle gündeme taşınmıştı. Yani ne kadar doğru bir çalışma içine girdiğimiz ortada. Yıllardır bize teknoloji satan ve uyduları aracılığıyla bizim her hareketimizi hatta, yer altı kaynaklarımızı bile takip eden ülkeler artık Türkiye’nin de Uzay yarışında bir oyuncu olduğunun farkındalar.

Özellikle Ortadoğu coğrafyasında böyle bir uyduya sahip olmak çok önemliydi. Türkiye’nin başında terör gibi bir bela varken, artık terör konusunda da elimize bir kart daha geçecek ve güçlenecek inşallah. Uluslar arası alanda çıkarlarımızı korumak ve güvenliğimizi tam anlamıyla sağlayabilmek için Uzay çağını yakalamamız gerekir.

Şimdi en önemlisi ise yaptığımız bu uyduları fırlatmak için kendi topraklarımızda kurulacak olan “Uydu Fırlatma Sistemi” ihtiyacı.

Çünkü Türkiye henüz kendi uydusunu fırlatma yeterliliğine sahip değil. Büyük bütçe, yetişmiş personel ve teknoloji gerektiren bu konu Türkiye’nin önündeki en büyük hedeflerinden birisi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Uydu fırlatma sistemi ile ilgili çalışmalarında en kısa sürede başlayacağını zaten açıklamıştı.

Öte yandan 2007 Mayıs tarihinde başlanan projenin bu yıl sonunda tamamlanması ve aralık ayı sonunda uzaydan ilk görüntülerin alınması bekleniyor. Proje, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, TUSAŞ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığınca hayata geçirildi.

Ayrıca, Göktürk-2’nin yapımında Kayseri’nin de katkı sağladığı yönünde açıklamalar var. Bu da Kayserili olarak ayrı bir gurur kaynağı oldu benim için.