GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ SON ÇIKIŞ

Kayserispor, geçen hafta Galatasaray’ı hafife almanın cezasını ağır bir şekilde ödedi. Hafta içi yapılan idmanlar ve hocayla gerçekleştirilen sohbetlerde hoca kendi taktik ve stratejisinden vazgeçmeyi pek düşünmediğini dile getirdi. Aslında bu tavrıyla kendi adına ve futbol camiası adına olması gereken bir duruş sergiliyor ancak geçen hafta Galatasaray gibi bir devi UEFA Avrupa Ligi’ndeki Östersund ve hazırlık maçlarıyla değerlendirip hafife almak pek yakışmadı Kayserispor teknik ekibine.



Hoca kendi taktik ve stratejisinde tabii ki ısrarcı olacak ve onu sonuna kadar savunacak, bizim de görevimiz hoca görevde kaldığı sürece ona destek olmak ve gördüğümüz eksiklikleri yapıcı bir şekilde dile getirmek. Bu haftaki rakip Göztepe. İzmir ekibi uzun yıllar süren özleminin ardından Süper Lig ile buluştu. İzmir’in temel taşlarından olan Göz-Göz, bu sefer ligde uzun yıllar kalıcı olarak Süper Lig’e renk katmak niyetinde. Bu doğrultuda Şenol Hoca’nın yardımcılığında Beşiktaş ile son iki sezonda çok başarılı ve şampiyonluklarla geçen sezonlar yaşayan Tamer Tuna ile teknik direktörlük pozisyonu için el sıkıştılar. Tamer Hoca, gelecek vaat eden genç bir hoca ancak birinci adamlık konusunda daha henüz yolun başında ve tecrübesi çok az. Bu Kayserispor adına bir avantaj olarak değerlendirilebilir, ancak Tamer Hoca ligi Sumudica’dan çok daha yakından tanıyan bir teknik adam bunu da unutmamak gerekir. İzmir temsilcisi kadrosuna çok kaliteli ve bu ligi tanıyan çokça tecrübeli isimleri kattı.



Geçtiğimiz hafta oynana Fenerbahçe mücadelesi incelendiğinde; Tamer Hoca’nın takımını 4-2-3-1 taktiğiyle saha sürdüğü görülüyor. Özellikle ön alanda oynayan Gouffran – Scarione – Ghillas üçlüsü çok tehlikeli ve en küçük hatada cezayı hemen kesecek kalitedeler. İleri uçta görev yapan Jahovic ise geçtiğimiz yıl İzmir temsilcisinin gol yükünü çekmişti. Orta alanda oynayan Casto-Rotman ikilisi de yabancı olduğumuz isimler değil. Rotman geçtiğimiz yıl Kayserisspor’da başarılı bir grafik çizmiş ve Kayserispor’un lige tutunmasında katkıda bulunmuştu. Castro ise yıllardır Kasımpaşa’da istikrarlı grafik çizen ve alkış alan isimlerden biriydi. Defans hattının sağında Sabri, solunda ise Schwechlen göbekte ise Peybernes’e Kadu eşlik etmişti. Tamer Hoca tahminimce takımında çok bir değişikliğe gitmeyecek ve Fenerbahçe karşısında sahaya sürdüğü on bir ile Kayserispor karşısında olacaktır.



Kayserispor’da ise Sumdica’nın kafasındaki diziliş 3-5-2 ise Galatasaray maçına oranla ilk on birde bir dizi revizyonlar yapması yararlı olacaktır. Kalede hazırlık maçları da dahil güven veren bir grafik sergileyemeyen Lung’un yerine Muammer tercihi yerinde olacaktır. Defans hattı tecrübeli Sapunaru, Kana Biyik ve hazır durumdaysa yeni transfer Kucher’den oluşmalı, değilse mecburi tercih zaten Levent olacaktır. Orta alanda ise Galatasaray maçında yapılan hata tekrarlanmamalı. Castro ve Rotman’dan oluşan Göztepe orta sahasına karşı mücadele gücü yüksek, top çalan ve çalınan topları ileri uca iyi servis edebilecek bir orta saha üçlüsüyle oyuna başlamalı kısacası geçen sene yakalanan Lawal-Rotman-Deniz üçlüsü gibi birbiriyle uyum içinde olan bir orta saha hattı lazım. Bu bölgeye öneri olarak ligin tecrübeli isimlerinden Şamil, topu kullanma ve teknik becerisi yüksek Mendez, 10 numara mevkiinde ise Deniz Türüç değerlendirilebilir.



Kanatlarda hücum gücü yüksek ama aynı zamanda savunmaya da yardım getirebilecek Güray ve teknik kapasitesi çok yüksek olan çalım atma konusundaki yeteneği ile Süper Lig’deki sayılı oyunculardan biri olan Varela ile başlanılmalı. Forvet hattında Umut ve Gyan’dan başka bir alternatif zaten görünmüyor.



Son olarak bu da unutulmamalıdır ki; 2003 Sezonunda şampiyonluğa ulaşan Lucescu’nun Beşiktaş’ından sonra o tarihten günümüze kadar 3-5-2 taktiğiyle ligimizde başarılı olmuş takım çok çok az olmuştur. Umarız ki Sumudica’nın taktik ve stratejileri tutar ve temsilcimiz kendi evinde taraftarı ile ilk buluşmasında onları mutlu eden bir oyun ve skorla sahadan ayrılır.