GÜL’ÜN KAYSERİ ZİYARETİNE FARKLI YORUMLAR

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma günü geldiği Kayseri’den dün ayrıldı. Ancak arkasında birçok soru işareti bırakarak gitti.

Gelmeden bir hafta öncesinde Kayseri hiç görülmemiş kadar süslendi. Bütün bilboardlarda

“ Kayseri’de Gül Mevsimi” başlıkları kullanıldı.

Şehrin dört bir tarafında pankartlar asıldı. Hepsinin altında da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin imzası vardı.

Hatta Cumhurbaşkanı Gül’ün geçeceği güzergâhlarda vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı.

Bunlar normal mi bence pek anormal değil.

Biraz abartılmış olabilir.

Ama Kayseri’nin evladı olan Cumhurbaşkanı geldiğinde kendi şehrinde böyle karşılama yapılabilir.

Bunun altında farklı şeyler aranabilir mi; elbette milletin ağzı torba değil ki büzülsün.

Kimisi Cumhurbaşkanının konvoyundaki araçların fazlalığını görerek “ İsraf” der.

Kimisi etrafında koşuşturan ve elini sıkmak için bin bir türlü zorluklara göğüs geren kişilere

“ Yalaka” der.

Kimisi de Cuma gününden Pazar günü ne kadar süren programlarının basına kapalı bölümlerin de kimlerle görüştüğü ve ne konuşulduğu konusunda “ Yeni bir Parti kurma çalışmaları var” der.

Yani anlayacağınız herkes farklı bir yorum yapabilir.

Zaten Türk insanının en büyük özelliklerinden birisi bu değil mi? “ Futbol ve Siyaset” denilince akan sular durur. Herkesin bir yorumu vardır. Bir futbolcuyu alır öbür takıma verir. Diğer hocayı alır bu takıma verir. Kimisi bir partiyi iktidar yapar, öbürünü koalisyon ortağı fala filan.

Ama Kayseri biraz farklı yaklaşıyor bu işlere.

Neden belli.

Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi olması.

Gündem de olan bir insan ve zaman zaman Başbakan Erdoğan ile aralarının “Soğuk” olduğu yönünde haberler çıkıyor ya. Bizim insanımız boş durur mu?.

Hemen “Yeni bir oluşum” diye başlıyoruz senaryolar üretmeye.

Ama ben de bugün bu “ Yeni parti” olayı ile ilgili söylentilere biraz kulak asma ihtiyacı hissetim ve bununla ilgili olarak bir şeyler yazayım diye düşündüm.

İlk olarak yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyaset hareketlenmeye başladı. Kulislerde adaylık için pazarlıklar yapıldığı malumunuz. Yerel seçimin arkasından Genel Seçim, derken Cumhurbaşkanlığı seçimi. İşte böyle bir durumda Cumhurbaşkanı Gül, yeni bir parti kurmak için çalışma yapar mı?

Ben yapmayacağı kanaatindeyim.

Ama birileri Gül adına birçok iş yapmaya ve bazı yeniliklere ön ayak olmaya çalışacaktır ve çalışıyordur. Cumhurbaşkanlığında görev süresi bittiği zaman siyasete dönüp dönmeyeceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Gül’ün yeni bir parti kurmasını en çok muhalefet partileri ister. Onların neden isteyeceği de malum. Böyle bir durum da Kayseri’ye gelerek burada uzun zamandır hasbihal edemediği dostlarıyla bu konular hakkında sohbet etme imkanı ve istişare etme ihtiyacı hasıl olmuş olabilir.

Özellikle Başbakan Erdoğan’ın Başkanlık sistemi ya da parti destekli Cumhurbaşkanlığı önerisi üzerinde sıkça durması bir anlamda “ Gül” ü yok sayma olarak değerlendirilerek, yeni oluşum peşinde koşanların ekmeğine yağ sürüyor. AK Parti’den milletvekili adayı olamayacak isimlerin de çok olması ve eski milletvekillerinden çoğunun da Abdullah Gül’e yakın olması yeni parti için zeminin hazır olduğu izlenimi uyandırıyor. Kayseri’nin zengin işadamları finansman desteği, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu üzerinde de Türkiye genelinde bir örgütlenme çalışması. Yani her şey hazır diyenler oldukça fazla.

Ama bir ayrıntı var.

Bütün bunları bir kenara bırakırsak, Gül ve Erdoğan arasında uzun yıllara dayanan ahde vefa duygusunun oldukça ağır bastığı bir dostlukları olduğunu kimse unutmasın. Unutmasın ama; yinede bu siyaset.

Çok farklı bir yapı.

Akşam yemek yediğiniz, sohbet ettiğiniz kişiler, sabah uyandığınız da yanınızda olmayabiliyor.