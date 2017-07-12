00:24’te yürüyüş

Özden, İl Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan haftalık olağan toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

AK Parti teşkilatlarının 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını dile getiren Özden, " 15 Temmuz'daki programlarımız 11 Temmuz itibarıyla başladı. İlk olarak şehitlik ziyareti gerçekleştirdik. Daha sonra ise Hunat'ta öğle namazına müteakip mevlit okuttuk. Bünyan ve Yeşilhisar'daki 15 Temmuz şehitlerimizin mezarlarını ve ailelerini ziyaret ettik. Bugün ve yarın ise sempozyumlarımız var. Gençlik kollarımızın ve kadın kollarımızın meydanda açacağı sergileri var. Ayrıca gençlerimiz 3 gün boyunca partimizin altındaki açık alanımızda hem slayt gösterisi yapacaklar hem de 15 Temmuz sergisini gerçekleştirecekler. Son olarak Cuma ve Cumartesi günü akşam saat 7-8 gibi nöbete başlayacağız ve nöbetimiz sabah namazına kadar devam edecek. Saat 00:24'de parti binamızın önünde toplanıp meydana doğru yürüyüş yapacağız hep beraber. 00:24 biliyorsunuz Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çağrı yaptığı saat. O saatten itibaren partimizden bütün Ak Parti il başkanlıklarından medyalara yürüyüş yapılacak. Biz de Kayseri’de bu yürüyüşümü gerçekleştireceğiz. Sabah namazından sonra da bir günlük nöbetimizi bitirip dağılacağız" dedi.

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