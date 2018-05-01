1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türk İş Kayseri İl Temsilciliği ve DİSK Kayseri temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı ile Mimarsinan Parkında bir dizi etkinlik düzenlendi. Yürüyüş kortejleri ile başlayan kutlamalarda bayram havasında eğlenen işçiler halaylar çekti. Sendika temsilcileri işçilerin sorunlarına yönelik açıklamalar yaptı. İşçi Bayramı’nın olaysız bir şekilde aslına uygun gerçekleştirilmesi memnuniyetle karşılandı.

01 Mayıs 2018 Salı 18:23