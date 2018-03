10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMALARI

“Fedakarca çalışıyorlar”

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün hizmet anlayışıyla fedakarca çalıştığını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayın yaptığını belirtti.

Kamuoyunun hızlı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolünün büyük olduğunu aktaran Karayel, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedir. Türk basını da teknolojik değişimlere bağlı olarak gelişen ve dönüşen dünya koşullarında önemli ilerlemeler göstermekte, kendini yenilemekte ve çağa uygun bir yayıncılık anlayışını benimsemektedir. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ülkemizde ve ilimizde gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

“19. yüzyılda ortaya çıktı”

İsmail Tamer, mesajında, Türkiye'de gazete ve gazeteciliğin 19. yüzyılda ortaya çıktığını söyledi.

Gazetecilerin, hayatın birçok alanında, bilgiye ulaşıp sunduklarını belirten Tamer, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde, görsel, işitsel ve yazılı basın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsallaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Özveriyle görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2018 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'basın milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle toplumun haber alma ihtiyacını zor şartlarda fedakarca karşılayan, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunan gazeteciler, ülkemizin ve şehirlerin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır."

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, mesajında, kamuoyunu meslek ilkeleri çerçevesinde, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, çağdaş yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu anlattı.

Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan medya çalışanlarının çok zor şartlar altında fedakarca mesleklerini icra ettiklerini hatırlatan Nergis, şöyle devam etti:



"Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, çok yönlü bir misyonu içermektedir. Medya, toplumsal bilincin artırılması, güçlendirilmesi, kamu yararının her zaman ön planda tutulması ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, yerel gazete ile ulusal ajans temsilcilerinin ve tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

AK Parti Kayseri Milletvekili Dedeoğlu

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, mesajında, gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesiyle, kamuoyunun haber alma hakkının doğrudan ilişkili olduğunu aktarıp, şunları kaydetti:

"Bu büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek hususunda özveriyle görev yapan muhabir ve gazetecilerimizin, bu özel günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek ve teşekkürlerimizi belirtmek istedik. Kamuda hizmet üreten birimlerin vatandaşa açılan penceresi olan basının, günümüz dünyasındaki önemini gözardı etmek mümkün değildir. Kamuoyu ile kamu arasındaki köprünün kurulup sağlamlaştırılmasını sağlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafından talep edilen hizmetleri sunmasında itici güç olan, yapılan çalışmaların her aşamasını takip ederek, gerçek ve geniş bir kabulün oluşmasına yardımcı olan basın mensuplarının, işlevi tartışılmazdır."

“Toplumun gelişmesine katkı sağlıyor”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise demokratik yönetimin temel unsurlarından biri olan basının, toplumun çoğulcu ve katılımcı yönde gelişmesine katkıları çok önemli olduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy



Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.



Ersoy şu ifadelere yer verdi:



“Gücünü halktan alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve halkın sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız. Gazetecilik fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.

Her türlü zor çalışma şartlarına rağmen, ilimizde görev yapan değerli basın mensupları görevlerini özveriyle yapmaktadırlar. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”

Yine Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi “Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.”

Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum”



KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy

Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy "Basın mensupları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet ile halk arasındaki iletişimin en etkili bağlantı noktalarının başında yer alarak, büyük bir sorumluluk ve görev üstlenmektedir" dedi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Gülsoy , en zor şartlarda dahi sorumluluk bilinciyle 7 / 24 görev başında olan gazetecileri kutladı.



Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy , Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' sözlerinde de ifade ettiği gibi, basının bir milletin doğru yönlendirilmesinde, bilgilendirilmesinde ve hedefine ulaşmasında büyük bir güç olduğuna vurgu yaptı.



Gülsoy "Bizlere desteklerini asla esirgemeyen değerli basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Kurum Haberi