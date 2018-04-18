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"100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imza ile aday olacağım. Herkes ayağını denk alsın' dedi

"100 BİN İMZA İLE ADAY OLACAĞIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.''

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