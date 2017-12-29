11. Cumhurbaşkanı Gül'den KHK açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bir KHK yayımlandı, aslında o kararnameyi ben sahiplendim, doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddütüm şu: İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular." dedi.





Gül, cuma namazını Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanı Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisine soru sormak için bekleyen gazetecilere "Siz sormadan ben ne soracağınızı biliyorum" diyen Gül, şunları söyledi:

"Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla. Biliyorsunuz bir KHK yayımlandı, aslında o kararnameyi ben sahiplendim, doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddütüm şu: İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya, buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben, hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım, önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabii ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim."

Abdullah Gül, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti. (AA)