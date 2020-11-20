11 MAHALLEDE PLANLI SU KESİNTİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, Melikgazi ve Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 11 mahallede planlı su kesintisi yapılacağı duyurusunda bulunuldu.

ÇELİK İÇME SUYU BORUSUNUN BAĞLANTISI YAPILACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki yapımını gerçekleştireceği (U) alt geçitlerin projesi kapsamında, mevcut içme suyu hattının deplasesi (yer değiştirme) için, Uzay caddesi ile Aşık Veysel Bulvarı kesişimin de Ø800 mm ile Ø500 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun bağlantısının yapılacağı ve bu nedenle su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ 08:00 İLE 18:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ

Yapılan bu çalışma ile Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt, Köşk, Gültepe, Kılıçaslan, Alparslan ve Germir, Kocasinan İlçesi, Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Erciyesevler, Uğurevler ve Yıldızevler mahallelerinde 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 08:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BU MAHALLELERDE VATANDAŞLAR UYARILDI

KASKİ yetkilileri, bu bölgede ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları uyarısında bulundu.