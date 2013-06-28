112 EKİBİ AVUSTURYA’YA EĞİTİME GİDİYOR

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, kabul edilen Avrupa Birilği projesi çerçevesinde 112 personelinin Avusturya’da eğitim veren dağ Kurtarma Servisi’nde iki haftalık eğitime katılacağını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, “Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’nda başlatmış olduğu Erciyes Master Planı çerçevesinde biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık tedbiri almaya başladık. Günlük turist sayısı oldukça arttı. Özellikle travmalar ve düşmeler artıyor. Yurt dışından gelen Erciyes A.Ş.’nin yetkilileri ile de görüştük ve yapılan müdahalelerden memnuniyet duydular” dedi.

Dr. Öksüzkaya, “Özellikle kayak ve dağcılık sporlarında meydana gelen yaralanmalar ve yerinde değerlendirilmesi ile ilgili olarak AB projesi yapmayı düşündük. Proje içinde Erciyes A.Ş., Erciyes Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı ile Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı ile ortak olarak projeyi yazdık. Ortak olarak Avrupa’da en iyi Avusturya’da Dağ Kurtarma Servisi ile anlaştık. 5 binden fazla çalışanı olan ve yaygın bir eğitim veren bir kuruluş. Ulusal Ajansa başvuru yaptık. 2 bin 293 projeden ön geçerliliği geçen 2 bin 118 poje içinden 348 proje teklifi kabul edildi” diye konuştu.

Dr. Öksüzkaya, şu bilgileri verdi:

“Bunlardan biri de İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde olan proje. 33 bin 640 bin avroluk bir hibe almaya hak kazandık.

Bu proje kapsamında 2014 Şubat ayında Avusturya ülkesine ziyarette bulunacağız. İlk hafta izleme değerlendirme ikinci hafta ise pratik eğitimlerle geçecek. Proje devam ederse karşılıklı iş birliği çerçevesinde diğer ülkelerle de ortak bularak hizmet ve eğitim iş birliği yapmayı planlıyoruz.”