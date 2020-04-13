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13 NİSAN 2020 TARİHİNİ KORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Nisan 2020 tarihini korona virüs tablosunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 61.049’a yükselirken, ülke genelinde toplam vefat sayısı ise 1.296’a yükseldi.

13 NİSAN 2020 TARİHİNİ KORONA VİRÜS TABLOSU

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.”


Haber: Fatma Alkan

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