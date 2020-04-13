13 NİSAN 2020 TARİHİNİ KORONA VİRÜS TABLOSU

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.”
Haber: Fatma Alkan
13 Nisan 2020 Pazartesi 19:44
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.”
Haber: Fatma Alkan