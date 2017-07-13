15-16 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

Bakanlar Kurulu kararı ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bu tarihte ülke genelinde toplu taşıma araçları, vatandaşları ücretsiz veya indirimli taşıyacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dolayısıyla belediyeler alacakları karar doğrultusunda söz konusu ulaşım hizmetlerini, ücretsiz veya indirimli sağlayabilecek.

Ulaşım A.Ş.'den bilgilendirme

Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkililerinden alınan bilgilere göre kentimizde 15 Temmuz Cumartesi günü 17.00-21.00 saatleri arasında mahallelerden Cumhuriyet Meydanı'na ulaşımlar ücretsiz olacak. Saat 21.00’dan sonra ise Cumhuriyet Meydanı'ndan mahallelere gidişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Haber: Ufuk ÇAMDAL

