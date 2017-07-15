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15 Temmuz bir milattır

Engelsiz Düşünce Derneği üyeleri adına açıklama yapan Başkan Süleyman Ekici 15 Temmuz’un Tür milleti için bir milat olduğunu belirterek, “Milletimiz kendi seçtiği temsilcilerine sahip çıkarak devletini ve vatanını hainlerin kirli emellerine bırakmamıştır.” dedi.

15 Temmuz bir milattır
Ekici yazılı açıklamasında15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı hain şer odakları tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimiyle ülkemizin bölünmek istendiğini ancak milletin sağduyusu ve cesareti sayesinde büyük bir felaketten kurtulduğunun altını çizdi.
 
“Devletimiz ve milletimiz tarih boyunca Haşhaşilerin, yeniçerilerin vb. bir takım unsurların kendi emellerini gerçekleştirmek amacıyla birçok darbe girişimine maruz kalmıştır. En sonuncusu da milletimizin dini duygularını sömüren FETÖ yapılanması tarafından gerçekleştirilmek istenmiştir” diyen Ekici açıklamasını şöyle tamamladı;
 
“Milletimiz kendi seçtiği temsilcilerine sahip çıkarak devletini ve vatanını hainlerin kirli emellerine bırakmamıştır. Biz engelli bireyler de bu vatanın fertleri olarak bu zor süreçte devletimize ve vatanımıza sahip çıkarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Engelsiz Düşünce Derneği olarak 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan bu hain darbe girişimini esefle kınıyoruz. Bu tarihi ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz açısından bir milat olarak görüyoruz. Bu hain darbe girişimi esnasında, şehit olan kahramanlarımıza, Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz.”
 
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
 
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