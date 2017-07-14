15 Temmuz ekimiz beğenildi

Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeli ve seviyeli bir şekilde yayın hayatına devam eden gazetemiz özel günlerde özel sayılarla da okuyucularına ulaşmaya devam ediyor.





Hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle 16 sayfadan oluşan “15 Temmuz 2016 ihanetini unutmadık, unutturmayacağız” başlığıyla yayımlanan özel ekimiz de beğenildi.







İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş’in o gece yaşananları anlattığı özel ekte ayrıca 15 Temmuz şiirleri ve şehitlerimizin kahramanlık destanları yer alıyor.







Haber: Ramazan KARAKUŞ



