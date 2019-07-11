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15 Temmuz Etkinlik Programı Belli Oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programı belli oldu.

15 Temmuz Etkinlik Programı Belli Oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak saat 11.00'da Garnizon Şehitliği, Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği Vali, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, il protokolü, sivil toplum temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla birlikte ziyaret edilecek.

Öğle namazından önce şehitlerin ruhu için Hunat Camii'nde Mevlid-i Şerifler okunacak ve okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapılacak, akabinde Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Melikgazi Belediyesi tarafından yemek ikram edilecek.
14.00'da Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen “15 Temmuz Fotoğraf ve Milli Mücadelenin 100. Yılı Sergisi” açılışı yapılacak.

15.00'da Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda “ Türkiye’nin Demokrasi Mücadelesi Tarihinde 15 Temmuzun Yeri" konulu panel düzenlenecek.

Akşam saat 20.30'da ise Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek.

Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim okunacak ve dua yapılacak. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması ve protokol konuşmaları yapıldıktan sonra şiirler ve kahramanlık türküleri okunacak, dev ekranda video gösterisinin ardından Mehter Takımı gösteri sunacak.

Gece saat 00.13'te ise tüm camilerden selalar okunacak.
 

İHA

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