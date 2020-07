15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara: "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'nin Develi İlçesinin Kaymakamı Murat Duru, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Şerife Özkara'yı ziyaret etti. Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sizi duyunca koşa koşa geldik, halinizi hatırınızı sormaya geldik. Allah sizden razı olsun. Çünkü; o gün sizin gibi gazilerimiz şehitlerimiz ve bütün Türk milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar bayrağına, devletine, milletine, vatanına, demokrasisine uzanan elleri kırıp tarihin çöplüğüne gömdünüz" dedi.



Kaymakam Duru, "Allah bir daha böyle bir ihanet şebekesini, tarihin görmediği böyle biri ihanet şebekesini Müslüman Türk Milletinin karşısına inşallah çıkartmasın" diyerek şu şekilde konuştu:

"4 yıl önceki bu ihanet şebekesinin yaptığı inşallah son gördüğümüz olur. Müslüman Türk çocukların son gördüğü olur. Çünkü; biz millet olarak tarihimizde böyle bir ihanetle hiç karşılaşmadık. Ben Cizvit Papazı diyorum, Pensinvalya'da yaşayan ve onun örgüt üyeleri paralel devlet yapılanması, Fetullahcı terör örgütü 4 yıl önce bu millete çok ciddi travmalar yaşattı ancak devlet büyüklerimizin Hakkari'den Edirne'ye kadar dediğimiz gibi 83 milyon Müslüman Necip Türk Milletinin iman dolu göğsüne çarptı. Darbe yapmaya kalktılar, bu darbe gerçekleşmedi. Milletimizin Ferasetine, devlet büyüklerimizin ferasetine ve iman gücüne çarptı ve buradan mesaj verildi . Bütün dünyaya emperyalist kumpasçı ülkelere ve onların gayri meşru çocuklarına ülkemizde yaşayan, Türk Devleti yıkılmayacak, Türk Milleti asla yenilmeyecek, Ay Yıldızlı bayrağımız her zaman dalgalanacak. Altı dolu üstü dolu cennet Anadolu toprakları Müslüman Türk Devletinin çocuklarına ait olduğunu bütün dünyaya ispat etmiş oldu. Allah sizden tekrar razı olsun."







49 yaşında olan 15 Temmuz Gazisi Şerife Özkara, "Unutulmayacak bir geceydi" diyerek, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yavuz Selim Camii'ne yakın otururuz biz. Oğlumla oturduğumuzda telefonuma baktı ve; ‘Anne bir kalkışma mı var acaba asker sevkıyatı varmış’ dedi. Bende ‘Belki Suriye ye sevkiyat vardır’ dedim. Sonra haberler Twitter'da hızlanınca ‘eve gidelim orada kararımızı verelim’ dedim. Eve dönerken her köşe başında insanlar darbeyi konuşuyorlardı. Eve gittik abdestlerimizi aldık. İki oğlum, ‘anne biz çıkacağız arkadaşları bekliyoruz’ dedi. Bende ‘oğlum siz gideceksiniz ama bu vatan hepimizin, bende bu vatanın bir ferdiyim, bende çıkacağım’ dedim. Eğersiz beni çıkarmazsanız pencereden atlar yine giderim dedim. O kadar bir iştah yani kalbimde korku falan hiçbir şey yok. Tabi bu arada haberlerde geliyor mesela FETÖ'cülerin silah sıktığına dair. Cumhurbaşkanımızın televizyondaki çağrısından sonra hiç durmadık. Çocuklarım arkadaşlarıyla gidecekleri yere benimle çıktılar hep beraber gittik. İnsanlar tekbir sesleriyle öyle bir gidiyorlardı ki o karanlık geceyi sanki aydınlatıyordu onların nurları. Yolda karşılaştığımız polisler bizlere ‘inşallah kazanacağız’ diyorlardı."



15 Temmuz gecesi ilk olarak Vatan Caddesi'ne gittiklerini ancak Saraçhane'de olayların daha şiddetli olduğunu duyarak hain darbe girişimine karşı çıkan vatandaşlarla birlikte Saraçhane'ye doğru gittiklerini söyleyen Şerife Özkara, "Saraçhane'ye giderken yoğun silah atışları oldu. O esnada ben alnımdan vuruldum sağ kaşımın üstünden sonra çocuğum beni hastaneye götürdü. Hastanede dediler ki kafanda kurşun var. Hatta o Saraçhane'de bir hastane var o hastanenin içine girdiğimizde yerlerde peçeteler, pamuklar onları aça aça gittik.



Öyle bir dayanışma oldu ki o dayanışmayı hiç unutamıyorum. İnsanlar zincire kenetlenmiş beni hastane içine alırken halbuki o kadar yoğun silah sesleri geliyor ki ona rağmen hastaları koridor yapıp geçirdiler. İçeri girdik başka hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Sonra Allah razı olsun vatandaşlardan bir kısmı ‘biz götürelim’ dediler. Haseki Hastanesine gittik. Ameliyata alındım, doktor 1 hafta yatmamı söyledi ama ben 1. geceden sonra yatmadım" dedi.

Özkara, "Allah o geceyi kimseye göstermesin, yanımda vurulanlar oldu, kanları oluk oluk akanlar oldu. Anlattığım zaman kalbim ürperiyor o geceyi tekrar hatırlıyorum. Yani biri anlattığı zaman gerçekten o geceye dayanamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum, Allah Reisi başımızdan ayırmasın, vatanımız, devletimiz her zaman var olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.