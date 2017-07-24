15 Temmuz kutlamalarına gölge düşüren   “REZALET”

“Kayseri FETÖ davasında 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan birini, 15 Temmuz anmalarında basının önüne çıkartıp konuşturarak ‘onurlandırma’nın adı nedir?” şeklinde yazısına başlayan Uğur, bu soruya cevap olarak: “REZALET” yanıtını veriyor.







Söz konusu FETÖ sanığı, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın hâlen nasıl olup da KTO başkanlığını yürütebiliyor olmasını meçhul ve bir o kadar da acayip gördüğünü yazısına taşıyan Uğur, “Onu konuşturan ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik” ifadelerini kullandı.







Hiçyılmaz’ın konuşması esnasında orada bulunan Hiçyılmaz’ın yargılandığı davanın savcısı Salih Kılıçdağı ve Kayseri Emniyet İl Müdürü İbrahim Kulular’ın duruma tepki göstererek alanı terk ettiği detayını paylaşan Uğur’un yazısının devamında şunlar yer alıyor:





“Çelik’ten paralel düzenleme komitesi”



“15 Temmuz anmalarında kurulan komiteye Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, onu, yani Mahmut Hiçyılmaz’ı dâhil etmiyor. Ama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, paralel bir düzenleme komitesi oluşturup Mahmut Hiçyılmaz’ın 15 Temmuz anmaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında çadır kurmasını sağlıyor.











Ve o gece, yani 15 Temmuz gecesinin kürsüsü de ne hikmetse KTO çadırının yanına kuruluyor.

Tam anma töreninin konuklarından Abdurrahman Dilipak kürsüde konuşurken, Mustafa Çelik, Mahmut Hiçyılmaz’ı “Gazeteciler seninle konuşmak istiyor” diyerek davet ediyor ve onun basına demeç vermesini sağlıyor. Allah’tan konuşma listesine ismi Vali tarafından sokulmamış. Yoksa Çelik kürsüye de çıkarıp konuşturacak Mahmut Hiçyılmaz’ı.

Hiçyılmaz da gecenin mana ve ehemmiyeti üzerine bir demeç patlatıyor.”





Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur





“Fetö’süz 15 Temmuz Anması”



Mahmut Hiçyılmaz nasıl bir açıklama yapıyor dersiniz?

Tahmin edeceğiniz gibi. FETÖ’nün adını bile ağzına almadan, tipik “kontrollü darbe” imalarını içerecek biçimde, sadece “hain darbeye” atıfta bulunarak şöyle diyor:

"Hain darbe girişiminin bugün birinci yıl dönümündeyiz. O günü yeniden hatırlamak ve alçakça darbe girişiminde bulunanları lanetlemek için vatandaşlarımızla ve üyelerimizle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyet tarihinde daha doğrusu tüm tarihinde en alçakça saldırıya uğramış ve bunu aziz milletin ferasetli davranışları ile püskürtmüştür. Bugünü unutmamamız ve unutturmamamız gerekir.”

Hain darbe! Hay Allah! Kim yaptı acaba? İyi saatte olsunlar sanırım.

Bunu FETÖ elebaşı olan şerefsiz de dillendiriyor. Plânladıkları darbede başarılı olamayıp halk ve devlet bunları tersine döndürüp çimleri yoldurunca aynı nameleri sıralıyorlar. Bir darbe var ama bunu biz yapmadık. Hain darbeciler yaptı. Kim onlar? Aparatları Kemal Kılıçdaroğlu zaten utangaç şekilde söylüyor, onlar da alkışlıyorlar. Az daha yüz bulsa ‘Darbeyi Fetullah Gülenciler değil Devlet yaptı’ diyerek ihanetin dibini bulacaklar.”







“Emniyet Müdürü ve Savcı’dan tepki”



“Neyse, Kayseri’ye dönelim.

Gözlerinin önünde cereyan eden bu rezaleti gören protokolden bazı isimler protesto için alanı terk etti.

Kimler mi?

FETÖ davasının, yani Mahmut Hiçyılmaz’ın yargılandığı davanın savcısı Salih Kılıçdağı,

Kayseri Emniyet İl Müdürü İbrahim Kulular,

Kayseri Emniyet KOM Müdürü Mustafa Işık,

Kayseri TEM Müdürü Necmettin Köse,

Bu kentimizde şu gerçek var. Bir yanda Kurumların başına çöreklenmiş FETÖ, diğer yanda da Cumhurbaşkanı’nın safında olan, ülkesine ve vatanına muhabbetle bağlı bir halk.

Kayseri’deki bu hain örgütü kurumlardan ayıklamadıktan, halkı kurumların başına çöreklenen bu hain yapıdan kurtarmadıktan sonra korsanlıklar devam edecek, ihanet kol gezecek.

Benden tekrar söylemesi.”









“Hiçyılmaz’ın dostu: FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz”



Öte yandan Ticaret Odası eski çalışanı ve bir dönem FETÖ operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Mehmet Kılnamaz da, Hiçyılmaz ile ilgili ilginç paylaşımlarda bulundu. Kılnamaz sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un ulusal bir kanalda yaptığı konuşmaları üzerinden Hiçyılmaz’a yüklendi.



İşte o paylaşımlar:



“M. Hiçyılmaz'ın yakın dostu İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore, FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz' dedi”



“M. Hiçyılmaz'ın defalarca evinde misafir ettiği Richard Moore, 'Fetö soruşturmaları Türkiye'ye zarar veriyor' dedi.”



“Richard Moore' nin bugün yaptığı açıklamalardan sonra, defalarca yaptığı gizli ve açık, Kayseri ziyaretleri başka bir önem kazandı...”



Kayseri Gündem

