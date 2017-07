“15 Temmuz olsaydı Suriye'den beter olurduk”

15 Temmuz Şehitleri anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Darbenin Kayıp Saatleri’ konferansı düzenlendi. ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Mete Yarar konferansında 15 Temmuz’a gelene kadar olan ve 15 Temmuz’dan sonraki süreç ile ilgili konuştu. Yarar, “Hep 15 Temmuz’u konuştuk, tartıştık. Bence asıl önemli olan şeylerden bir tanesi 15 Temmuz’a kadar gelen süreçte her şey bir rastlantı mıydı, Türkiye’deki teşkilatlanması, dünya üzerindeki teşkilatlanması yalnızca Türkiye’de yapılan bir plan mıydı yoksa büyük plan içindeki küçük bir parça mıydı? Biz FETÖ ile mücadele ediyoruz ama aslında FETÖ ile mücadele ederken önümüzdeki 10 senede nereye gideceğini de planlıyoruz. 15 Temmuz’a gelmeden önce MİT tırlarının durdurulması, 17-25 Aralık süreçlerinde ve daha önce yaşanan Türkiye’deki terör ve diğer faaliyetlere baktığınızda her birini ayrı ayrı mı değerlendirmek lazım yoksa bütün olarak mı? FETÖ’yü bütün örgütlerden ayırıp dışarı mı çıkarıyorsunuz yoksa bütün örgütlerin beraber organize olduklarını ve beraber çalıştıklarını mı düşünüyorsunuz? Kendi kanaatimce bütün örgütler bir üst akıl tarafından yönetiliyor ve bu yönetim de çok net ve açık şekilde deşifre olmuş durumda. 15 Temmuz olayında FETÖ olayını anlamamız mümkün değil. Çünkü onun arkasına sığınan, başka bir grup kendisini gizleyebiliyor. Deşifre olmuşlar kimler? O akşamki cuntacılar suçüstü yakalanıp tutuklandılar. Bir kısım kriptolar bylock ve itirafçılar sayesinde bulunup ihraç edildiler veya tutuklandılar” ifadelerini kullandı.



“15 Temmuz olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmayacaktı”

Mete Yarar sözlerine şöyle devam etti; “15 Temmuz günü darbeyi konuşuyoruz, doğru. Konuşulması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ama FETÖ’yü anlamak istiyorsanız bakacağınız yer 40 yıllık mazisidir. O 40 yıllık mazisine baktığınızda bugün için masum gördüğünüz o adamların hiç de masum olmadıklarını kavrarsınız. Siz bu projenin yalnızca Türkiye‘ye ait olan bir proje olduğunu mu zannediyorsunuz. Türkiye’de Erzurum’dan çıkan bir adam, bütün her şeyi başarıyor, dünyanın en önemli organizasyonu içerisinde yer alabiliyor ve bu proje hala devam edebiliyor. Şöyle söyleyeyim, biz içimizdeki kriptoları bitirdiğimizde emperyalistler bütün oyunlarını bitirmiş mi olacak, biz başka oyunlarla karşılaşmayacak mıyız? O zaman yapacağımız şey şu; biz ne hata yaptık ki böyle bir örgüt Türkiye’de palazlandı ve 15 Temmuz’da bize darbe yapacak kadar bizden koptular? O gece darbe başarılı olmuş olsaydı, inanın ne sizler burada oturuyordunuz ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet olurdu. Bunun garantisini ben size veriyorum. Biz yoktuk şuanda, Suriye’den beter olmuştuk. Suriye’den daha beter bir şekilde parçalanmıştık. Bunu nereden biliyorum; teker teker itiraf etmeye başladılar. Siz onların bize acıyacağını mı zannediyorsunuz? Elleri, ayakları bağlı, hiçbir şekilde zarar veremeyecek adamı, bir şehit kardeşini öldüren adamların hiçbirimize acımayacağını söyleyeyim size.”



