15 Temmuz öncesi sır beş gün

15 Temmuz 2016 günü emrindeki hain askerlerle darbe girişiminde bulunarak 250 vatandaşımızı şehit edip 2193 kişiyi yaralayan FETÖ’ün ilk hedefi darbeyi Kasım ayında yapmaktı.

Tüm hazırlıklar buna göre yapılıyordu. Ancak İzmir’de başlayan operasyonlar terör örgütünü tedirgin etmişti.

İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato ve İzmir Organize polisi casusluk soruşturması kapsamında FETÖ’nün kumpasçı askerlerine yönelik düğmeye basmıştı.



İLK OPERASYON 7 TEMMUZ'DA

İlk operasyon örgütün Deniz Kuvvetleri’ndeki adamlarına yapılacaktı.



Tüm hassasiyetler gözden geçirilerek 7 Temmuz günü İzmir’deki askeri casusluk kumpası soruşturmasında aralarında Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve Tuğamiral Ali Suat Aktürk’ün de bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Operasyon bilgisi sızdırılan Uğurlu ve Aktürk kaçmaya başarmıştı.



Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı. Bu operasyonla FETÖ’nün TSK'daki hücresine ilk defa girilmiş oldu.



10 TEMMUZ 2016

LİSTEDE 20 GENERAL VAR

FETÖ ilk tedirginliğini bu operasyonla yaşamıştı. Ama darbe hazırlıkları tüm hızıyla sürüyordu.



Ama İzmir ekibi de ikinci operasyona hazırlanıyordu. FETÖ’ye en ağır darbe bu operasyonla vurulacaktı. 10Temmuz günü Adalet Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileri bilgilendirildi.

20’si general 50 kişi hakkında gözaltı kararı verilecekti.



Listede YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk, EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Muhafız Alay Komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı ‘nın adı vardı. Şimdi hepsi cezaevinde bulunan bu askerler FETÖ’nün en kritik adamlarıydı.



11 TEMMUZ 2016

ADİL ÖKSÜZ, ABD'YE UÇTU

Bürokrasiyi tamamen sarmış olan FETÖ bu listeye ulaşmıştı. Gözaltı listesi Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun eline geçmişti.



Bu arada FETÖ’nün üst kademesi de bu konuda bilgilendirildi. Genelkurmay’daki yapının bağlı olduğu Adil Öksüz’ü bu gelişme hareketlendirmişti.



Operasyon örgütün tüm planlarını bozacaktı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz’la birlikte 11 Temmuz günü hemen Pensilvanya’ya gitti. 12 Temmuz'da PEnsilvanya'da yapılan toplantılarla darbe planına son şekil verildi.



13 TEMMUZ 2016

LİSTEYİ İLHAN TALU SIZDIRDI

Bu arada Genelkurmay karargahı da hareketlenmişti.



Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu 13 Temmuz günü listedeki isimlerle bir araya geldi. “İzmir polisi size operasyon yapacak. Savcı Bato hakkınızda gözaltı kararı verdi” bilgisini verdi.

Bu isimlerin tutuklanması FETÖ’’nün darbe planını alt üst edecekti.



14 TEMMUZ 2016

DARBEYİ YAPIN

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 14 Temmuz’da Pensilvanya’dan döndüler. Terörist başından talimatları getirmişlerdi. Çukurambar’da bir villada askerle toplanan Öksüz, darbenin detaylarını vererek 15 Temmuz’da düğmeye basılması talimatını verdiler.



15 TEMMUZ 2016

MİT MÜSTEŞARININ GENELKURMAY'A GELİŞİ FETÖ'CÜLERE PANİK YAŞATTI

Kara Havacılık'ta görevli bir pilotun, 15 Temmuz günü MİT'e gelerek, MİT Müsteşarlığı'na yönelik harekat yapılacağını bildirdi.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'na geldi.



Darbe istihbaratını alan Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'na gelmesinin ardından darbeciler paniğe kapılarak darbenin saatini ileriye aldı. İstanbul'da köprüler FETÖ'cü hainler tarafından kapatıldı.

Özkan Tamirak/Akşam