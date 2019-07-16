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15 Temmuz’da OSB Cumhuriyet Meydanı’nda Yerini Aldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri'de on binlerce vatandaşımız, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanında toplandı.

15 Temmuz’da OSB Cumhuriyet Meydanı’nda Yerini Aldı

Kayseri OSB her yıl olduğu gibi 15 Temmuz hain işgal girişimini unutmamak ve unutturmamak için Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve tüm çalışanları ile Cumhuriyet Meydanı’nda yerini aldı.
Kayseri Valiliği’nin organizesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra kahraman şehitlerimiz için dualar okundu.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Siyasi Pati İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve il protokolü katıldı.



Konuşmaların ardından il protokolü sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. 60 binin üzerinde vatandaşın olduğu etkinlik boyunca Kayseri OSB çadırında vatandaşlara ikramlarda bulundu.


 

İHA

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