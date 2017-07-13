15 Temmuz'un kadın kahramanları

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sırasında alanlara çıkarak cuntacılara karşı en ön saflarda tanklara ve kurşunlara göğüslerini siper ederek şehadete ulaşan ya da gazi olan kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlar ının mücadelesini aratmayan cesaretleriyle Türk ve dünya tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı.

"Yarınların sahibi ey gençlik/İyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatan/Hak için, bayrak için canın feda edip/Armağan etti bize bu mukaddes vatanı...." Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği mücadeleyle Türk kadın kahramanlarının simgelerinden Tayyar Rahmiye Hanım'ın mezar taşında yazılı bu mısralarda olduğu gibi, Türk kadınları 97 yıl sonra yine canlarını feda edip mukaddes vatanlarına sahip çıkarak gelecek nesillere onurlu bir miras bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan ve Türkiye demokrasisine kasteden FETÖ'cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin girişimin başarısızlıkla sonuçlanması, kadın, erkek, çocuk ve yaşlı bütün vatandaşların yurdun tüm sathında topyekün sokaklara çıkarak tank ve silahlara karşı durmasıyla gerçekleşti.

Türk tarihindeki mücadelelerde olduğu gibi FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında da cuntacılara karşı alanlarda en ön saflarda kadınlar da vardı.

Kahraman kadınlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdikleri cesaret ve mücadeleleriyle Nene Hatun, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye Hanım ve Kara Fatma'nın hikayelerini aratmadı.

O gecenin sonunda kahramanca mücadele veren kadınlardan 10'u tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini siper ederek şehit, yüzlercesi de gazi oldukları yolda, Türk demokrasisinin darbecilerin elinden kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Darbe girişimi sırasında tanklardan hedef gözetmeksizin ateş açan FETÖ'cü darbecilere karşı alanlara inen kadınlar, cunta yönetimine karşı demokrasinin galip gelmesinde en önemli katkıyı sağlayanlar oldu.

Darbeci askerlerin açtıkları ateşe karşı bir an bile tereddüt etmeden geride eşlerini, evlatlarını ve diğer sevdiklerini bırakarak kanlarını döken 15 Temmuz'un kahraman kadınları, dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıktıklarını gösterdi.

Darbe girişimi sırasında büyük cesaret ve mücadele örneği sergileyen kahraman kadınlar, Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırarak gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktı.





Birlikte okuyup aynı yerde şehit oldular

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda polisler Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak Nene Hatun'dan devraldıkları sancağı yere düşürmedi.

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece düzenlenen saldırılarda şehit olan kadınların isimleri ve hayatlarını kaybetme anları şöyle:

Zeynep Sağır: Manisa Özel Harekat Daire Başkanlığından Temel Özel Harekat Kursu'na uzman eğitimci olarak katılmak üzere 1 Temmuz'da Ankara'ya gelen 16 yıllık polis memuru 38 yaşındaki Sağır, darbecilerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit düştü.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Özel Harekat Komiseri Sağır, vasiyeti üzerine 19 Temmuz'da düzenlenen törenin ardından Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Kübra Doğanay: Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 23 yaşındaki Doğanay, üniversitenin ardından sınavlara girerek polis olmuştu.

Şehit olduğunda henüz 8 aylık polis olan Doğanay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılmak üzere Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yapmış, darbe girişiminden önce de Ankara'ya gelmişti.

Cennet Yiğit: Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunda henüz 23 yaşında ve 10 aylık polis memuru olan Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olmayı başardı.

Hain darbe girişimi gecesi kalkışmanın haberini aldıktan sonra görevinin başına giden Yiğit, daire başkanlığında darbecilerin attığı bombayla şehit oldu.

Şehitler Kübra Doğanay ile Cennet Yiğit, şehit olana kadar yolları hep birlikteydi. Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan Doğanay ile Yiğit, 2011 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Okulun ardından birlikte polislik sınavına girerek özel harekatçı olmaya hak kazanan arkadaşlar, kalkışma haberini alır almaz birlikte gittikleri Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında FETÖ'cü askerlerin attığı bombayla şehit oldu.





Çocukları annesiz kaldı

Demet Sezen: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerden 31 yaşındaki Demet Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, darbe gecesi nöbetini tamamlamasının ardından eve gittikten bir süre sonra kalkışmaya karşı görev yapmak amacıyla tekrar başkanlığa dönmüş ve buraya atılan ikinci bombayla hayatını kaybetmişti.

Gülşah Güler: Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında komiser yardımcısı olarak çalışan 24 yaşındaki Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındayken şehit oldu. Güler'in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Sevda Güngör: Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesislerine 15 Temmuz'da yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak özel harekat polisi oldu. Mesleğe darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör'ün naaşı, memleketi Adana'da defnedilmişti.







Köprüde göğsünü siper etti

Ayşe Aykaç: Kastamonulu 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit oldu. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek eşiyle birlikte yollara düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmeye çalışan Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeci askerler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyen ekibin arasında bulunan Ayşe Aykaç, 4 çocuk annesiydi.

Sevgi Yeşilyurt: Bir muhasebe şirketinde çalışan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı. Burada darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Tankın altında kalarak şehit düştü

Türkan Türkmen Tekin: Malatyalı ev hanımı olan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, darbe gecesi evinde duramayarak sokaklara çıktı.

FETÖ'cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na gitmek isterken Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehitler kervanına katıldı.

Yıldız Gürsoy: Ankara'daki özel bir şirkette çaycılık yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Gürsoy, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı koymak için evden çıkarak Genelkurmay Başkanlığının önüne gitti.

Burada FETÖ'cü hainlerin attığı bombalardan sıçrayan şarapnellerle ağır yaralanan Gürsoy, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Naaşı Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde defnedilen Gürsoy, bir çocuk annesiydi.