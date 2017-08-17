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17 Ağustos depreminin 18. yıldönümü. Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti.

17 Ağustos depreminin 18. yıldönümü. Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor.

Depremden etkilenen yerler görünürde yaralarını sarmış olsa da, acıları hiç dinmiyor. Depremde hayatını kaybedenler, felaketin 18. yıldönümünde anılıyor.

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

Deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Türkiye 18 yıldır aynı soruyu soruyor 'Yeni bir depreme hazır mıyız?'


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti.
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova'da büyük can ve mal kaybı ile yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

Marmara Depremi'nden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi yaralandı.


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta, 45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti.

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor


17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor

17 Ağustos depremi 18.yılı Türkiye bu büyük acıyı unutmuyor
(internet haber.com)
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