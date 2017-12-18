17 ARALIK ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Sabahın erken saatlerinden itibaren olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatılırken, başta saldırıdan yaralı olarak kurtulan 20 asker olmak üzere bir çok STK temsilcisi, siyasi parti temsilcisi, vatandaşlar, şehitlerin yakınları, 1 yıl sonra saldırının gerçekleştiği yerde buluştu.





Nizam-ı Alem Gençliği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve beraberindeki şehit yakınları ile aynı saldırıdan yaralı kurtulan gaziler de saldırının yaşandığı durağa gelerek saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. İl Müftülüğü de ikindi namazı öncesi Hunat Camisi'nde şehitler için mevlit okuttu.







Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren saldırının düzenlendiği yere gelerek dua edip, Kur'an okudu. Olayın ardından durakta 40 gün saygı nöbeti tutan emekli Fevzi Kurtoğlu da şehitleri unutmadı.

Her ayın 17'sinde nöbetini sürdüren Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Olayın üzerinden 1 yıl geçti. Şehitlerimizi unutmadık. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin." dedi.

Vatandaşların Şehit Komandolar Durağı'na gelerek şehitleri andığına işaret eden Kurtoğlu, "Burada resmi bir program yok. Yani halk davet edilmedi ama kendileri buraya geldi. Kur'an okudular, dua ettiler. Buraya gelen şehit yakınları ve gazilerle sohbet ettiler." diye konuştu.







Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler de saldırının yaşandığı durağa gelerek saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Üçkan, burada yaptığı açıklamada, bir yıl önce Kayseri'de 15 vatan evladını şehit verdiklerini, aradan geçen süreye rağmen acılarının taze olduğunu söyledi.

Bu elim olayın en başta kendileri olmak üzere bütün Türk milletini derin yasa boğduğunu belirten Üçkan, "Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için en değerli varlığımız olan evlatlarımızı, canımızı ve kanımızı vatan uğruna gözümüzü kırpmadan verdik, vermeye de hazırız." dedi.

Saldırıda şehit olan Mesut Yaşar'ın ailesi, yaralanan gazi askerler ve vatandaşlar, saldırının yaşandığı yere sabahın erken saatlerinde geldi. Saldırının yaşandığı 08.50'de saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Gazi komandolar, şehitlerini andılar

17 Aralık’ta 15 askerin şehit olduğu canlı bomba saldırısından yaralı olarak kurtulan 20 asker, bir yıl sonra saldırının gerçekleştiği yerde buluşarak şehit arkadaşlarını andı.

Hain saldırının yıl dönümünde 1. Komando Tugayı askerlerinden olan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan 20 kişi Şehit Komandolar Durağı’nda buluştu. Şehit olan arkadaşlarını anmaya gelen 20 asker ve bayraklarla nöbet tutan vatandaşlar, ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan gaziler adına konuşan Hakan Şimşek, “Sivil kıyafetlerle çarşıya çıkarken, hem de silahsız, dağda, ovada karşımıza çıkamayan kalleşler alçakça bir bomba patlatarak, 15 şehidimizi bizden ayırdılar. Kardeşlerimiz Peygamberlik makamından sonra olan şehitlik makamına yükseldiler. Bize siper olan ve şehit olan kardeşlerimizi bugün ve bundan sonra anmak için Kayseri’ye geldik. Bu anı ve bu zamanı yaşamak ve yaşatmak için ayrı ayrı memleketlerden geldik. Unutulmamak istiyoruz” dedi.







Hakan Şimşek, vatan topraklarını böldürmeyeceklerini belirterek, “Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz” dedi ve konuşmasını şehitlerin isimlerini okuyarak bitirdi.

Saldırıda şehit olan Mesut Yaşar’ın kardeşi 11 yaşındaki Merve Yaşar’ın okuduğu şiir sonrasında gaziler duraktan ayrıldı.







Anma etkinlikleri kapsamında Kayseri Müftülüğü, ikindi namazı öncesi Hunat Camisi'nde şehitler için mevlit okuttu. Etkinliğe Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.







CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök de saldırının yaşandığı yere karanfil bıraktı.







Nizam-ı Alem Gençliği şehitleri unutmadı

17 Aralık 2016'da Kayseri Zincidere 1'inci Komando Tugayı askerlerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında 15 asker şehit olmuştu. Üniversiteli gençler saldırıda şehit düşen askerleri anmak için aynı saatte oradaydı.













7 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağında, çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 15 asker şehit olurken 55 asker de yaralanmıştı. Nizam-ı Alem Gençlik Derneği ve ERÜ Yerli Düşünce Kulübüne bağlı üniversiteli öğrenciler şehit düşen askerleri anmak için sabahın erken saatlerinde Şehit Komandolar Durağı'na geldi. 15 Şehidi temsilen 15 öğrenci komando bereleri ve ellerindeki Türk Bayrağı flamalarıyla patlamanın gerçekleştiği saate kadar nöbet tuttu.

Üniversiteli Öğrencileri temsilen açıklama yapan Nuh Özkurt o günü hiç unutamadıklarını, kalleşçe bir saldırıda şehit düşen askerleri anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Nuh Özkurt açıklamasını şöyle sürdürdü:







"Bizler Anadolu çocuklarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız. Devletimize, milletimize faydalı bireyler olabilmek için mücadele ediyoruz. Tıpkı o gün şehit düşen 15 askerimiz gibi. Onlar bizlerin güvenliği için mücadele ettiler. Bir çoğu doğudaki terör mücadelesine katılmıştı. Aziz şehitlerimizi unutmayacağız. İsimlerini, kahramanlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz. Tekrardan şehit ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.







Duraktaki programı Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonlandıran grup, ardından Adnan Doğu kışlasındaki nöbetçi askerleri ziyaret etti. Öğrenciler buradaki nöbetçi askerlere karanfil hediye ederek onlarla sohbet etme imkanı buldu.



Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

İHA-AA





17 Aralık’ta 15 askerin şehit olduğu canlı bomba saldırısından yaralı olarak kurtulan 20 asker, bir yıl sonra saldırının gerçekleştiği yerde buluşarak şehit arkadaşlarını andı.





Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen ve 15 askerin şehit olduğu canlı bomba saldırısından yaralı olarak kurtulan 20 asker, Şehit Komandolar Durağı’nda şehitleri andı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 asker şehit olmuştu. Hain saldırının yıl dönümünde 1. Komando Tugayı askerlerinden olan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan 20 kişi Şehit Komandolar Durağı’nda buluştu. Şehit olan arkadaşlarını anmaya gelen 20 asker ve bayraklarla nöbet tutan vatandaşlar, ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.







Saldırıdan yaralı olarak kurtulan gaziler adına konuşan Hakan Şimşek, “Sivil kıyafetlerle çarşıya çıkarken, hem de silahsız, dağda, ovada karşımıza çıkamayan kalleşler alçakça bir bomba patlatarak, 15 şehidimizi bizden ayırdılar. Kardeşlerimiz Peygamberlik makamından sonra olan şehitlik makamına yükseldiler. Bize siper olan ve şehit olan kardeşlerimizi bugün ve bundan sonra anmak için Kayseri’ye geldik. Bu anı ve bu zamanı yaşamak ve yaşatmak için ayrı ayrı memleketlerden geldik. Unutulmamak istiyoruz” dedi.









Hakan Şimşek, vatan topraklarını böldürmeyeceklerini belirterek, “Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz” dedi ve konuşmasını şehitlerin isimlerini okuyarak bitirdi.

Saldırıda şehit olan Mesut Yaşar’ın kardeşi 11 yaşındaki Merve Yaşar’ın okuduğu şiir sonrasında gaziler duraktan ayrıldı.



(İHA)