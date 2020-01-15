17’YE SIFIR ROZETİ ERDOĞAN’DAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve milletvekilleri de katılım gösterdi. Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesi ve sonrasında bir dizi temasta da bulundu ve yatırımlar hakkında görüşmeler yaptı.







Grup toplantısında partiye katılan isimlere parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, rozetinin takılmasının ardından yaptığı konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle böyle güzel vatan millet sevdalılarının bir arada olduğu bir yapıya katılmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Bizzat şahsınız tarafından bu onura eriştik. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bu sürece gelmemizde bize katkı sunan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye, il başkanından ziyade ağabey olarak gördüğüm il başkanımız Şaban Çopuroğlu’na, her zaman bir ağabey şefkatiyle önümüze set olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi karınca misali tarafımızı belli etmek adına ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde biz de tarafımızı göstermek adına milli ve yerli bir duruş gösteren AK Parti saflarına katılma kararı aldık. Bu sebeple hepinize sonsuz teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Allah yolumuzu bahtımızı açık eylesin” ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı, İlmek’in kulağına ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takılan İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek dün AK Parti gurubunda yaptığı konuşma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İlmek’in kulağına bir şeyler söyledi. Herkes Erdoğan’ın İlmek’in kulağına ne dediğini merak ederken sosyal medyada, “MHP’den İYİ Partiye, İYİ Parti’den de AK Parti’ye geçtiği, başka partiye geçmemesi” yönünde telkinde bulunduğu esprileri yapılmaya başlandı.

