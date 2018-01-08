Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.
2 yıllık mezunlarına kısa dönem askerlik yalanlandı
Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.
BAKANLIK'TAN YALANLAMA
Bakan Özlü'nün bu açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
(EN SON HABER)