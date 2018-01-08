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2 yıllık mezunlarına kısa dönem askerlik yalanlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

2 yıllık mezunlarına kısa dönem askerlik yalanlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.

 

2 yıllık mezunlarına kısa dönem askerlik yalanlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.   

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA

Bakan Özlü'nün bu açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
(EN SON HABER)

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