Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.

2 yıllık mezunlarına kısa dönem askerlik yalanlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.

BAKANLIK'TAN YALANLAMA

Bakan Özlü'nün bu açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

(EN SON HABER)