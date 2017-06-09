20 gün sonra zorunlu oluyordu 2020'ye ertelendi

Kamu kurumları ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işlerleri için 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar erteleniyor.

09 Haziran 2017 Cuma 11:40