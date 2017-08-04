20 kişi adliyeye çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi, ev hanımı ve çeşitli meslek gruplarında çalışan 28 kişiye yönelik operasyon yapılmış, yapılan operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konulmuştu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8'i kadın 20 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.